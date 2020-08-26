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VPN №1 для Smart TV и ТВ-приставок

Для Samsung, Android, Sony, Apple TV, Fire Stick, Chromecast, Roku и других устройств

Смотрите контент без ограничений с помощью VPN для Смарт ТВ.

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Лучший VPN для Smart TV.

Один VPN-сервис для всех устройств с функцией Smart TV

ExpressVPN совместим со многими смарт-телевизорами и ТВ-приставками. Узнайте больше про использование ExpressVPN с:

Логотип Samsung.
Samsung Smart TV

Логотип Apple TV.
Apple TV

Amazon Fire TV VPN.
Amazon Fire TV и Fire Stick

Логотип Roku.
Roku

Логотип Chromecast.
Google Chromecast

Логотип Android.
Android TV

Логотип Nvidia Shield.
Nvidia Shield

ExpressVPN также совместим со: Smart TV от LG | Mi Box﻿

Другие поддерживаемые устройства и телевизоры со Smart TV

Как пользоваться VPN на Smart TV

ExpressVPN предлагает несколько решений для всех телевизоров Smart TV. Найдите подходящее решение для своего Smart TV или стримингового устройства.

Прямая установка VPN на смарт-телевизор.

Установите VPN прямо на устройство

На некоторые устройства с технологией Smart TV можно установить VPN-приложение напрямую, а другие устройства требуют ручной настройки соединения.

Smart TV VPN для использования сервиса mediastreamer.

Воспользуйтесь нашим сервисом MediaStreamer

Если ваше устройство Smart TV не поддерживает наше VPN-приложение, вы можете воспользоваться нашим сервисом MediaStreamer, который скроет ваше местоположение, но у вас не будет защитных преимуществ VPN.

Подключите смарт-телевизор к маршрутизатору с поддержкой VPN.

Подключитесь к роутеру с поддержкой VPN

Вы также можете подключить свой телевизор Smart TV к роутеру с поддержкой VPN, чтобы получить полную защиту VPN с минимальным количеством дополнительных настроек.

Преимущества использования VPN для Смарт ТВ.

Зачем нужна VPN для телевизора со Smart TV?

Телевизоры с технологией Smart TV — это телевизоры с интернет-соединением. Несмотря на огромное количество разных брендов, моделей и операционных систем почти на всех «умных» телевизорах есть приложения, которые позволяют смотреть сериалы и фильмы на разных стриминговых сервисах, таких как Netflix, Hulu и HBO, а VPN обеспечивает полную безопасность при просмотре.

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Измените локацию телевизора со Smart TV с помощью VPN

Изображение «‎Что такое VPN?»

Использование VPN-сервиса позволяет изменить видимую локацию телевизоров со Smart TV. За счет этого ваши приложения будут безупречно работать независимо от того, в каком уголке мира вы находитесь. VPN-приложение для Smart TV также шифрует ваш трафик, помогает обойти цензуру и ограничить вмешательство со стороны интернет-провайдера.

Часто задаваемые вопросы

Что такое Smart TV?
ExpressVPN совместим со всеми телевизорами Smart TV?
MediaStreamer предоставляет такую же защиту, как и VPN?
Хранит ли ExpressVPN журналы?
Могу ли я одновременно использовать ExpressVPN на других устройствах?
Есть ли у ExpressVPN бесплатный пробный период?
Как пользоваться VPN для Netflix на Smart TV?
Можно ли установить VPN сразу на Smart TV?
Есть ли бесплатные VPN для Smart TV?
Как VPN работает на устройствах со Smart TV?
Нужно ли использовать VPN для Smart TV?

Сервис ExpressVPN не предназначен для использования в качестве средства обхода авторских прав. Чтобы получить более подробную информацию, пожалуйста, ознакомьтесь с Условиями предоставления услуг ExpressVPN.

Преимущества ExpressVPN

Технология TrustedServer

Технология TrustedServer устанавливает новый стандарт безопасности и обеспечивает защиту конфиденциальности — проверено аудиторами.

Стриминг без границ

ExpressVPN позволяет обходить интернет-цензуру, файрволы и искусственное ограничение интернет-провайдерами пропускной способности соединения.

Исключительная надежность соединения

Наслаждайтесь превосходной стабильностью и надежностью соединения в любой точке мира.

VPN для всех ваших устройств

Защитите все свои домашние устройства с помощью приложений ExpressVPN и ручной настройки VPN-соединения.

Быстрая настройка

Хотите подключиться к ExpressVPN? Нет ничего проще. Купите подписку, скачайте приложение и подключайтесь!

Помощь в онлайн-чате

Если у вас возникнут трудности при работе с любым из приложений ExpressVPN, вы в любое время суток можете обратиться в службу поддержки ExpressVPN.

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Почему любителям стриминга нравится ExpressVPN

Пользователь BRUCE JOHNSON рекомендует ExpressVPN для Chromecast.

Я использовал разные VPN-сервисы и мне не нравилось, что они замедляли скорость при стриминге или отключались, когда я совершал покупки на Amazon. Лучше ExpressVPN нет. Я использую его на iPhone, iPad, компьютере и Fire TV, купив всего одну подписку по низкой цене.

Bruce Johnson
Рекомендации пользователей ExpressVPN.

Помимо таких очевидных преимуществ, как конфиденциальное использование Интернета, этот VPN-сервис позволяет мне, британскому экспатрианту, живущему в США, смотреть британское телевидение, это, пожалуй, единственная вещь, по которой я действительно скучаю!

Dave Harris
Пользователь PIOTR SADOWSKI рекомендует ExpressVPN для Chromecast.

Я много времени провожу за пределами США, но мне хочется смотреть свои любимые сериалы. Express VPN позволяет мне делать это в любом месте, где бы я не находился, и мне не нужно беспокоиться о том, что сериал может быть недоступен в данном регионе.

Piotr Sadowski
Превосходно 4.6 из 5 на основе 22984 обзоров
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