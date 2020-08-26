VPN №1 для Smart TV и ТВ-приставок
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Один VPN-сервис для всех устройств с функцией Smart TV
ExpressVPN совместим со многими смарт-телевизорами и ТВ-приставками. Узнайте больше про использование ExpressVPN с:
ExpressVPN также совместим со: Smart TV от LG | Mi Box
Как пользоваться VPN на Smart TV
ExpressVPN предлагает несколько решений для всех телевизоров Smart TV. Найдите подходящее решение для своего Smart TV или стримингового устройства.
Установите VPN прямо на устройство
На некоторые устройства с технологией Smart TV можно установить VPN-приложение напрямую, а другие устройства требуют ручной настройки соединения.
Воспользуйтесь нашим сервисом MediaStreamer
Если ваше устройство Smart TV не поддерживает наше VPN-приложение, вы можете воспользоваться нашим сервисом MediaStreamer, который скроет ваше местоположение, но у вас не будет защитных преимуществ VPN.
Подключитесь к роутеру с поддержкой VPN
Вы также можете подключить свой телевизор Smart TV к роутеру с поддержкой VPN, чтобы получить полную защиту VPN с минимальным количеством дополнительных настроек.
Зачем нужна VPN для телевизора со Smart TV?
Телевизоры с технологией Smart TV — это телевизоры с интернет-соединением. Несмотря на огромное количество разных брендов, моделей и операционных систем почти на всех «умных» телевизорах есть приложения, которые позволяют смотреть сериалы и фильмы на разных стриминговых сервисах, таких как Netflix, Hulu и HBO, а VPN обеспечивает полную безопасность при просмотре.
Измените локацию телевизора со Smart TV с помощью VPN
Использование VPN-сервиса позволяет изменить видимую локацию телевизоров со Smart TV. За счет этого ваши приложения будут безупречно работать независимо от того, в каком уголке мира вы находитесь. VPN-приложение для Smart TV также шифрует ваш трафик, помогает обойти цензуру и ограничить вмешательство со стороны интернет-провайдера.
Часто задаваемые вопросы
Что такое Smart TV?
Телевизор со Smart TV — это любой телевизор с интернет-соединением и доступом к потоковому мультимедиа по запросу. Компания Samsung использует этот термин в качестве торговой марки для своей линейки продуктов (Samsung Smart TV), но многие другие производители также выпускают телевизоры с подобной технологией.
ExpressVPN совместим со всеми телевизорами Smart TV?
Список устройств с функцией Smart TV слишком велик, чтобы гарантировать, что все они смогут использовать сервис ExpressVPN напрямую. На большинстве телевизоров Android TV приложение ExpressVPN для Android работает без проблем. На телевизоры Samsung Smart TV нельзя устанавливать программное обеспечение VPN, но они могут использовать сервис MediaStreamer от ExpressVPN. Если вы хотите получить ответы на конкретные вопросы, обратитесь в нашу службу поддержки или загляните в наше руководство по настройке VPN-соединения для популярных устройств.
Также важно отметить, что любое устройство с интернет-соединением можно подключить к ExpressVPN через Wi-Fi-роутер с поддержкой VPN.
MediaStreamer предоставляет такую же защиту, как и VPN?
Нет. С помощью MediaStreamer можно получить доступ к заблокированному контенту, но при этом данные не шифруются и не передаются через защищенный туннель. Чтобы использовать телевизор со Smart TV с полной защитой VPN, подключите его к роутеру с поддержкой VPN с помощью приложения ExpressVPN для роутеров.
Хранит ли ExpressVPN журналы?
ExpressVPN в первую очередь заботится о защите вашей конфиденциальности и поэтому не хранит никаких журналов онлайн-действий и подключений. Кроме того, ExpressVPN никогда не собирает данные, которые позволили бы кому-нибудь сопоставить конкретные действия в Сети с отдельным пользователем.
Почитайте подробнее об обеспечении конфиденциальности ExpressVPN и строгой политике в отношении регистрации данных.
Могу ли я одновременно использовать ExpressVPN на других устройствах?
Да! ExpressVPN можно использовать практически на всех устройствах, включая компьютеры, смартфоны и игровые приставки. Оформив подписку, вы сможете подключить к ExpressVPN одновременно до восьми устройств. А если вы установите ExpressVPN на свой Wi-Fi-роутер, то все подключенные к нему устройства будут защищены независимо от их количества.
Есть ли у ExpressVPN бесплатный пробный период?
Каждый покупатель подписки ExpressVPN получает безопасную гарантию возврата денег. Вы сможете наслаждаться полнофункциональной версией ExpressVPN для устройств со Smart TV в течение 30 дней и полностью получить свой платеж обратно, если вам что-то не понравится.
Как пользоваться VPN для Netflix на Smart TV?
Чтобы начать пользоваться VPN для Netflix на своем Smart TV:
Выполните одно из следующих действий.
установите VPN на свое устройство со Smart TV,
воспользуйтесь нашим DNS-сервисом MediaStreamer,
подключите устройство к VPN-роутеру.
Подключитесь к одному из VPN-серверов нашей глобальной сети.
Войдите в свою учетную запись Netflix, запустите приложение Netflix и смотрите любой контент на свой выбор!
Можно ли установить VPN сразу на Smart TV?
Да! Вы можете установить VPN-приложение на совместимое устройство со Smart TV. Например, на устройства Android TV вы можете установить приложение ExpressVPN для Android.
Если устройство со Smart TV не поддерживает прямую установку приложения ExpressVPN, вы все еще можете пользоваться ExpressVPN, подключив свое устройство к VPN-роутеру или DNS-сервису MediaStreamer. Этот сервис поможет вам изменить локацию, но не предоставит той же защиты конфиденциальности, что и VPN.
Есть ли бесплатные VPN для Smart TV?
Не рекомендуется использовать бесплатные VPN для просмотра потокового контента на устройствах со Smart TV, поскольку они не могут предоставить тот же уровень защиты данных и приватности, что и платные VPN-сервисы. Многие работают совсем не так, как заявлено в рекламе, а некоторые даже могут продавать ваши данные или оставлять в защите вашей сети уязвимости.
Узнайте больше о разнице между бесплатными прокси-сервисами и VPN.
Как VPN работает на устройствах со Smart TV?
VPN работает на устройствах со Smart TV, направляя ваш интернет-трафик через зашифрованный туннель, в который никто не может заглянуть — даже хакеры, правительство и ваш собственный интернет-провайдер.
Нужно ли использовать VPN для Smart TV?
Используя VPN со своим устройством Smart TV, вы сможете получать безопасный доступ к сайтам и контенту из любой точки мира. Кроме того, что VPN помогает бороться с цензурой, вы также сможете шифровать свой трафик и ограничить любые вмешательства со стороны интернет-провайдера.
Сервис ExpressVPN не предназначен для использования в качестве средства обхода авторских прав. Чтобы получить более подробную информацию, пожалуйста, ознакомьтесь с Условиями предоставления услуг ExpressVPN.
Почему любителям стриминга нравится ExpressVPN
Я использовал разные VPN-сервисы и мне не нравилось, что они замедляли скорость при стриминге или отключались, когда я совершал покупки на Amazon. Лучше ExpressVPN нет. Я использую его на iPhone, iPad, компьютере и Fire TV, купив всего одну подписку по низкой цене.
Помимо таких очевидных преимуществ, как конфиденциальное использование Интернета, этот VPN-сервис позволяет мне, британскому экспатрианту, живущему в США, смотреть британское телевидение, это, пожалуй, единственная вещь, по которой я действительно скучаю!
Я много времени провожу за пределами США, но мне хочется смотреть свои любимые сериалы. Express VPN позволяет мне делать это в любом месте, где бы я не находился, и мне не нужно беспокоиться о том, что сериал может быть недоступен в данном регионе.
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