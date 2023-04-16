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Лучшее VPN-расширение для Brave Скачайте лучшее VPN-расширение для Brave

Защитите свои действия онлайн и измените свой IP с расширением ExpressVPN для Brave

Совместимо с Windows, Mac и Linux

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Расширение ExpressVPN для Brave: функции и возможности

Работайте в Сети защищенно в 2023 году благодаря надежному VPN-шифрованию. Вы сможете управлять приложением ExpressVPN из браузера Brave.и легко заменять свое местоположение.

Просто пользоваться

Всего пара мгновений отделяет вас от более надежной защиты приватности онлайн и возможности получить доступ к любому заблокированному сайту. Включите VPN-защиту прямо из окна своего браузера Google Chrome, Brave или Vivaldi. Благодаря приложениям и браузерным расширениям ExpressVPN каждый может легко подключиться к нашей сети VPN.

Многоязычный интерфейс

Приватность и ,безопасность онлайн являются вашим неотъемлемым правом, на каком бы языке вы ни говорили. Вот почему наше VPN-расширение для Brave доступно на 17 языках, и мы продолжаем работать над новыми переводами.

Блокировка WebRTC

Защитите свою приватность, не давая сайтам обнаружить ваши настоящие IP-адрес и местоложение. В некоторых приложениях происходят утечки через WebRTC, из-за чего ваш настоящий IP-адрес может стать виден, даже если вы используете VPN. VPN-расширение ExpressVPN для Brave не дает этому случиться, блокируя WebRTC. Вы сможете оставить в тайне свое местоположение, защитить свою личность и наслаждаться безопасным просмотром сайтов.

Невероятно высокие скорости

Расширение для браузера Brave от ExpressVPN оптимизировано для максимальной скорости подключения, поэтому вы можете рассчитывать на высокую скорость загрузки. Смотрите потоковые видео и открывайте сайты без помех, скачав наше VPN-расширение для Brave.

Замена местоположения

Посторонним не нужно знать, где вы находитесь, так что пользуйтесь Интернетом защищенно с расширением ExpressVPN для Brave. При подключении к любой из локаций VPN-серверов ExpressVPN вы получите новый IP-адрес, благодаря чему будет казаться, что вы заходите в Сеть из другой страны. Защитите себя от ценовой дискриминации на основе местоположения и сохраните свою личность в тайне.

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Видео: попробуйте темный режим

В нашем VPN-расширениии для браузера Brave есть темный режим. Эта тема оформления помогает меньше напрягать глаза.

Темный режим для браузерных расширений ExpressVPN

ЧаВо: VPN для Brave

Есть ли в браузере Brave VPN?
Насколько хорош встроенный функционал VPN в Brave?
Как включить ExpressVPN в Brave?

Почему стоит выбрать именно ExpressVPN для Brave?

Больше VPN-локаций

Подключите браузер Brave к обширной сети серверов с локациями в 105странах.

Максимальная скорость

ExpressVPN постоянно оптимизирует работу серверов, чтобы обеспечить максимально возможную скорость.

Исключительная надежность соединения

Наслаждайтесь превосходной стабильностью и надежностью соединения в любой точке мира.

Функция экстренного отключения Network Lock

Если VPN-соединение неожиданно прервется, функция Network Lock заблокирует ваш интернет-трафик и защитит вас от утечки данных.

Лучшее в своем классе шифрование

Обеспечьте безопасность и защиту всех своих данных с помощью лучшего в своем классе 256-битного шифрования AES.

Надежная защита от утечки данных

В приложении по умолчанию включена мощная система защиты от утечки данных, обеспечивающая вам конфиденциальность и безопасность.

Технология TrustedServer

Технология TrustedServer устанавливает новый стандарт безопасности и обеспечивает защиту конфиденциальности — проверено аудиторами.

Отсутствие ограничений интернет-провайдера

С ExpressVPN для Brave вы сможете забыть об ограничениях со стороны интернет-провайдера и попрощаться с буферизацией.

Контент из любой точки мира

Получите доступ ко всем приложениям и сервисам, необходимым вам для работы и отдыха.

Помощь в онлайн-чате

Если у вас возникнут трудности при работе с любым из приложений ExpressVPN, вы в любое время суток можете обратиться в службу поддержки ExpressVPN.

Проверено независимыми экспертами

Независимые эксперты провели тщательнейшие проверки наших приложений и систем и убедились в их защищенности.

Русскоязычный интерфейс

Приложение ExpressVPN доступно на русском и еще 17 других языках.

Подключайтесь к сети ExpressVPN с расширением для Brave

Получите доступ к VPN-серверам в 105 странах из любой точки мира.

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