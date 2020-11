VPN으로 BBC iPlayer 시청하는 방법

BBC에서 실시간 프로그램을 시청하려면 BBC iPlayer 계정에 로그인하여 현재 방송 중인 프로그램을 TV 가이드에서 확인한 뒤, 실시간 스트리밍을 원하는 프로그램을 선택하세요. BBC One, BBC Two, BBC Three, BBC Four, CBBC, CBeebies, BBC Scotland, BBC News, BBC Parliament, BBC Alba, S4C의 실시간 컨텐츠를 스트리밍할 수 있습니다.