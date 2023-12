Hvordan få ExpressVPN på TV-skjermen din

For brukere som er forpliktet til en bestemt smart-TV, strømmeenhet eller spillkonsoll som ikke kan installere et VPN direkte, og som trenger mer allsidighet i å endre lokasjoner og alle personverns- og sikkerhetsfunksjonene, er ExpressVPN for rutere veien å gå.

Du kan enkelt bytte til hvilken som helst lokasjon via ruterens kontrollpanel i nettleseren din. Med delt tunnelering kan alle enheter som kobles til ruteren settes til å koble til den valgte VPN-lokasjonen, settes til «uten VPN» eller settes til å bruke MediaStreamer. Ruteren og alle enhetene tilkoblet den regnes bare som en enhet under fem enheter-grensen. Og om du er i en husholdning med brukere som ikke bryr seg om (eller ikke orker å finne ut hvordan) å koble til et VPN, lar den deg dekke dem uten noen innsats fra deres side.