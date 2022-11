Slik strømmer du Premier League direkte med et VPN fra landet ditt

Du kan strømme engelsk Premier League-kampene med et VPN ved å følge noen få enkle trinn:

Skaff deg ExpressVPN. Koble til VPN-serverlokasjonen som samsvarer med kringkasteren du vil se på. Hvis du for eksempel vil strømme en britisk kringkaster, kan du koble til en sikker server i London. Sjekk sendeplanen til kringkasteren du vil se, for eksempel Sky Sports (Storbritannia), og finn kampen du vil strømme. Sett på kampen og nyt!

Strøm kamper fra EPL- og EFL-cupen i Canada

fuboTV

Pris: 25 CAD/måned eller 180 CAD/år

Du kan strømme kamper fra engelsk Premier League og EFL-cupen direkte på fuboTV, som vil sende alle de 380 kampene i den engelsk Premier League-sesongen 2022–23 i Canada. En 7-dagers gratis prøveperiode er tilgjengelig. Som en bonus sender fuboTV også fotballkamper fra Liga 1, Serie A og Coppa Italia. Slik strømmer du EPL-kamper sikkert i Canada med et VPN:

Skaff deg ExpressVPN. Koble til VPN-serverlokasjon i Canada.fuboTV (Canada). Gå til fuboTV (Canada). Sett på og nyt kampene!

Merk: Du må kanskje oppgi et canadisk postnummer (f.eks. G1X 2W1, V9N 9C5) for å abonnere på fuboTV Canada.

Strøm engelsk Premier League og EFL-cupen i Storbritanniad

NOW

Pris: 33 GBP/måned eller 12 GBP/dagspass

Kanal: Sky Sports Football

NOW er den perfekte måten å strømme 11 Sky Sports-kanaler på nett uten en avtale, inkludert dekning av Premier League-sesongen 2022–23 og EFL-cupen. Hvis du bare vil se en bestemt kamp, kan du også kjøpe et dagspass eller dra nytte av NOW sin 7-dagers gratis prøveperiode. Sjekk den offisielle sendeplanen til Sky Sports for å vite når du skru på TV-en.

Sky Sports

Sky Sports kommer til å sende kamper fra Premier League og EFL-cupen i løpet av sesongen 2022–23. Sky Sports er kun tilgjengelig for innbyggere i Storbritannia og Irland og krever en avtale. Abonnenter kan imidlertid også få med seg alt dette via Sky Go-appene for PC, iOS og Android. Hvis du ikke har et kort utstedt i Storbritannia eller Irland, bruk NBC-strømmen for Premier League.

Merk: Du trenger et kreditt-/debetkort fra Storbritannia eller Irland for å abonnere.

BT Sport

Pris: fra 25 GBP/måned

BT Sport har også kringkastingsrettigheter for Premier League i Storbritannia. Denne tjenesten er kun tilgjengelig for innbyggere i Storbritannia og Irland. Du trenger ikke bredbånd fra BT for å strømme sport på nettet. Bare velg et månedskort i stedet for å få tilgang til hele BT Sport uten en avtale. Du kan sette opp med BT Sport-appen eller nettspilleren innen 15 minutter.

Amazon Prime Video

Pris: 8 GBP/måned

Amazon Prime Video sikret seg rettighetene til eksklusivt å kringkaste 20 Premier League-kamper for sesongen 2022–23, som ikke vil bli vist på Sky Sports eller BT Sport. De første ti kampene finner sted 18.–19. oktober (inkludert Arsenal vs. Manchester City og Manchester United vs. Tottenham Hotspur). Etter pausen i verdenscupen vil Prime Video sende kamper fra Boxing Day. Gjennom å abonnere får du også tilgang til hele Prime Video-biblioteket i Storbritannia. Hvis du bare vil se en bestemt kamp, tilbyr tjenesten en 30-dagers gratis prøveperiode for nye kunder.

Strøm EPL- og EFL-cupen direkte i USA

NBC

NBC er den offisielle kringkasteren for engelsk Premier League frem til slutten av sesongen 2027–28 i USA og vil vise alle de 380 kampene direkte på NBC Universal sine plattformer. Kamper strømmes direkte på NBC og USA Network, eller via NBCs strømmetjeneste, Peacock. Peacock vil bare vise 175 kamper (se oversikten her). Gratis prøveperioder er tilgjengelige for flere kabelkuttende tjenester som tilbyr disse kanalene.

Hulu + Live TV

Pris: 70 USD/år

Kanaler: NBC og USA Network

Hulu sin direktesendte TV-tjeneste omfatter NBC og USA, som viser engelsk Premier League-kamper for sesongen 2022–23. Tillegget for Hulu + Live TV tilbyr også mer enn 75 kanaler, og gir deg tilgang til hele sesonger med populære TV-serier og filmer on-demand for en allsidig underholdningspakke.

Merk: Du må kanskje ha et amerikansk kreditt-/debetkort for å abonnere på Hulu.

Sling Blue

Pris: fra 35 USD/måned

Kanaler: NBC og USA Network

Sling TV sin Sling Blue-pakke kommer med en rekke kanaler, inkludert NBC og USA Network, slik at du kan se engelsk Premier League-kamper gjennom hele sesongen 2022–23. Den koster 25 USD/måned i tillegg til Sling-abonnementet på 10 USD/måned, men kommer med en 3-dagers gratis prøveperiode.

Peacock Premium

Pris: 5 USD/måned

Se 175 kamper fra engelsk Premier League-sesongen i 2022–23 gjennom NBCs online strømmetjeneste, Peacock Premium. Tjenesten tilbyr en 7-dagers gratis prøveperiode og kommer også med tilgang til andre direktesendte sporter og tusenvis av timer med filmer og TV-serier.

Merk: Du må kanskje ha et amerikansk kreditt-/debetkort for å abonnere på Peacock Premium.

Youtube TV

Pris: fra 65 USD/måned

Kanaler: NBC, CNBC og USA Network

YouTube TV tilbyr NBC, CNBC og USA Network, slik at du kan se Premier League-kamper for sesongen i 2022–23 direkte på nettet. En 5-dagers gratis prøveperiode er tilgjengelig, og YouTube TV støtter Fire TV, Android, iOS, Apple TV og casting fra Chromecast til TV-en din.

DirecTV Stream

Pris: fra 75 USD/måned

Kanaler: NBC, CNBC og USA Network

DirecTV Stream er en populær strømmeplattform for sportsfans og inkluderer alle kanaler som sender EPL-kamper direkte. En 5-dagers gratis prøveperiode er tilgjengelig.

Merk: Du må kanskje oppgi et amerikansk postnummer (f.eks. 90210, 10022) og et gyldig amerikansk kreditt-/debetkort for å abonnere på DirecTV Stream.

ESPN+

Pris: 10 USD/måned eller 100 USD/år

Selv om ESPN+ ikke har engelsk Premier League-kamper, så er de den offisielle amerikanske kringkasteren av EFL-cupen i USA. ESPN+ er også tilgjengelig i en pakke med Disney+ og Hulu for 70 USD/måned.

Se direktestrømmer fra Premier League i Australia

Optus Sport

Pris: 25 AUD/måned eller 200 AUD/år

Strøm hver Premier League-kamp direkte i Australia med Optus Sport, som har rettighetene til engelsk Premier League for de neste seks sesongene. Optus Sport vil også være hjemmet til Englands Women’s Super League (WSL) og har eksklusive rettigheter i Australia for VM i fotball for kvinner i 2023.

Merk: Du må kanskje ha et australsk telefonnummer for å abonnere på Optus Sport.

Slik ser du Premier League-kampene i India

Star Sports (Disney + Hotstar)

Pris: 49 INR/måned (mobil), 499/år (mobil), 899/år (alle enheter)

Disney+ Hotstar er den beste måten å se engelske Premier League-kamper i India gjennom sine Star Sports-kanaler. Du vil også få tilgang til Bundesliga i fotball, Formel 1, badminton, bordtennis og en rekke cricketligaer rundt om i verden. Det er for øyeblikket ingen gratis prøveperiode tilgjengelig, men de tilbyr en 48-timers refusjonspolicy hvis du bestemmer deg for å avslutte abonnementet.

Merk: Du må kanskje ha et indisk kreditt-/debetkort og telefonnummer for å abonnere på Disney+ Hotstar.

Se målene og høydepunktene på YouTube

Enten du er ute etter å se alle målene på rappen eller bare vil gjenoppleve Josés beste intervjuer (du vet du vil!), så kan du sette på YouTube for en påminnelse om hvorfor det ikke finnes noe bedre enn engelsk ligafotball!