Katsele BBC iPlayeriä VPN:n avulla

Katsoaksesi BBC:n ohjelmia suorana, kirjaudu sisään BBC iPlayer -tilillesi, siirry TV-oppaaseen nähdäksesi, mitä ohjelmia tällä hetkellä on menossa, ja valitse ohjelma, jota haluat katsella. Voit katsoa sisältöä suorana kanavilta, kuten BBC One, BBC Two, BBC Three, BBC Four, CBBC, CBeebies, BBC Scotland, BBC News, BBC Parliament, BBC Alba ja S4C.