สำหรับการรับชมโปรแกรมทาง BBC แบบสด เพียงลงชื่อเข้าใช้บัญชี BBC iPlayer มองไปยัง TV Guide เพื่อดูว่ารายการใดที่กำลังออกอากาศอยู่ในตอนนี้ จากนั้นเลือกโปรแกรมที่คุณต้องการจะสตรีมสด โดยคุณสามารถสตรีมเนื้อหาสดจาก BBC One, BBC Two, BBC Three, BBC Four, CBBC, CBeebies, BBC Scotland, BBC News, BBC Parliament, BBC Alba และ S4C