Para ver la programación en vivo de la BBC, inicie sesión en su cuenta de BBC iPlayer, consulte la guía de TV para ver lo que está siendo transmitido en este momento, y seleccione el programa que desea ver por streaming en vivo. Usted puede hacer streaming en vivo de los contenidos de BBC One, BBC Two, BBC Three, BBC Four, CBBC, CBeebies, BBC Scotland, BBC News, BBC Parliament, BBC Alba y S4C.