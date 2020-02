Følger det med et ITV-abonnement på ExpressVPN? Nei. Hvis du vil strømme på nett, må du selv registrere deg for en ITV Hub-konto. ExpressVPN supplerer bare ITV Hub ved å la deg se på en trygg måte hvor enn du er, selv på offentlig Wi-Fi og uten innholdsbasert båndbreddebegrensning av din internettleverandør eller nettverksadministrator.

Hvilke enheter kan jeg se ITV på? Du kan se ITV med ExpressVPN på følgende måter: Besøk nettstedet til ITV på datamaskinen din mens du bruker ExpressVPN-appen for Mac, Windows eller Linux. Vi anbefaler nettleserutvidelsene for Chrome eller Firefox for best resultat.

Bruk ITV-appene for smarttelefonen/nettbrettet ditt sammen med ExpressVPN-appene for iOS eller Android.

Med en smart-TV eller spillkonsoll som støttes, som Apple TV eller Xbox. Merk: Strømming av ITV på enkelte enheter krever ExpressVPN for rutere, og ITV har ikke gjort appen sin tilgjengelig for alle plattformer. Besøk hjemmesiden til ITV for spesifikk veiledning, eller kontakt kundestøtte.

Kan jeg strømme ITV gratis? Direktestrømming av ITV er gratis for seere som har en IP-adresse i Storbritannia, eller for seere som abonnerer på ITV Hub+, som er tilgjengelig mot et månedlig gebyr.

Hvordan kan jeg se på Love Island 2020? Det kommer to nye sesonger av Love Island i 2020. Den første er vinterutgaven, som finner sted i Sør-Afrika med den nye programlederen Laura Whitmore. Vinterutgaven av Love Island 2020 starter i januar og skal sendes hver dag i seks uker (unntatt lørdager) kl. 21.00 på ITV2. Detaljer for sommerutgaven av programmet er ikke annonsert ennå.

Hva er ITV Hub+? ITV Hub+ er en betalt tilleggstjeneste som lar brukere se på ITV i utlandet uten å måtte endre IP-adressen sin (bare innenfor EU), få tilgang til programmer uten reklame, og til og med laste ned programmer for å se senere (bare på iOS-enheter).

Hva er BritBox? BritBox er en strømmetjeneste for britiske TV-programmer som ble lansert av ITV og BBC i fellesskap. Tjenesten strømmer programmer fra britiske Channel 4 og Channel 5, i tillegg til de som ble produsert av ITV og BBC. Den fokuserer på eldre episoder for å unngå konkurranse fra ITV Hub og BBC iPlayer, samtidig som den viser originalt innhold. BritBox påstår å ha den største samlingen av britiske serier av alle strømmetjenester. Den er bare tilgjengelig for seere i USA, Canada og Storbritannia, og den kan nå ses av deg på din telefon, nettbrett, datamaskin, Chromecast, Apple TV eller Roku.