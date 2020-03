Ikke alle proxy-servere er skadelige av natur, men det kan være svært vanskelig å skille de ondsinnede fra de harmløse. I en test av over 20 000 proxy-tjenester oppdaget man at nesten alle setter inn en eller annen form for skadelig programvare.

Hastighet er en annen viktig faktor å ta i betraktning. Gratis proxy-servere er ofte nedrent av brukere som prøver å få en gratis tur på det som ender opp med å bli en veldig treg og trafikkert motorvei. Et eksklusivt VPN er som en privat tunnel for deg og dataen din, som stadig optimaliseres for stabilitet og hastighet.