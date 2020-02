Alle VPN-tjenester gir et lag av kryptering som potensielt kan sakke ned tilkoblingen din. ExpressVPN har imidlertid et ekstremt raskt, kontinuerlig optimalisert nettverk, så du vil sannsynligvis ikke merke noen forskjell.

Hvis internettleverandøren din er kjent for å strupe strømmetjenester, kan bruk av et VPN for å se på Hulu faktisk gjøre tilkoblingen din raskere.