Hur man tittar på BBC iPlayer med ett VPN

För att titta på live-program på BBC, logga in på ditt BBC iPlayer-konto, ta en titt i TV-guiden för att se vad som sänds just nu, och välj det program du vill streama live. Du kan streama live-program från BBC One, BBC Two, BBC Three, BBC Four, CBBC, CBeebies, BBC Scotland, BBC News, BBC Parliament, BBC Alba och S4C.