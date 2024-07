ExpressVPN est là pour vous aider à regarder en direct chaque match de l’UEFA Euro 2024. Il vous suffit de suivre quelques étapes simples :

Obtenez ExpressVPN. Connectez-vous à l’emplacement du serveur VPN qui correspond au diffuseur que vous souhaitez regarder. Par exemple, les résidents français peuvent se connecter à un serveur sécurisé en France pour regarder certains matchs gratuitement sur les chaînes françaises gratuites. Consultez le programme du diffuseur que vous souhaitez regarder, comme M6 , et trouvez le match que vous souhaitez diffuser en direct. Branchez-vous et profitez-en !

Vous le voulez sur grand écran ? Découvrez toutes les façons d’obtenir ExpressVPN sur votre TV.

Diffusez l'Euro 2024 en toute sécurité avec un VPN

Puis-je utiliser un VPN pour regarder l’UEFA Euro 2024 depuis un autre pays ?

Certains utilisateurs regardent les matchs de l’UEFA Euro 2024 en se connectant à un serveur VPN dans un autre pays que le leur, mais cela peut enfreindre les droits d’auteur ou les conditions d’utilisation du service de streaming. ExpressVPN est un outil de confidentialité et de sécurité, et l’utiliser pour contourner les droits d’auteur est contraire à nos Conditions d’utilisation. Nous ne pouvons pas voir ni contrôler ce que vous faites lorsque vous êtes connecté à notre VPN, vous êtes donc responsable de vous assurer que votre utilisation est conforme à toutes les conditions et lois pertinentes.

Plutôt que d’utiliser un VPN gratuit pour regarder des événements de football, y compris les matchs de l’UEFA Euro 2024, les fans de sport devraient plutôt utiliser ExpressVPN toute l’année. ExpressVPN offre des serveurs à haute vitesse dans 105 pays et des applications faciles à utiliser pour Windows, Mac, Android et iOS. De plus, ExpressVPN est disponible sur des plateformes que d’autres entreprises de VPN ne supportent pas, comme Linux, Android TV, Amazon Fire TV, et les routeurs, ainsi que des extensions de navigateur pour Chrome, Firefox et Edge. Si vous avez besoin d’aide en cours de route, ExpressVPN offre un support de chat en direct 24/7 et une garantie de remboursement de 30 jours sans risque !

Pourquoi avez-vous besoin d’un VPN pour regarder l’UEFA Euro 2024 en ligne ?

ExpressVPN est le meilleur VPN pour regarder en toute sécurité et confidentialité les streams de l’UEFA Euro 2024. Avec des serveurs de nouvelle génération de 10 Gbps dans le monde entier, vous pouvez profiter des protections complètes de la confidentialité d’un VPN sans jamais manquer une seconde de l’action. ExpressVPN propose des applications faciles à utiliser pour Windows, Mac, Android, et iOS, sans oublier plusieurs façons de regarder sur votre grand écran. Si vous avez besoin d’aide en cours de route, ExpressVPN offre un support de chat en direct 24/7 et une garantie de remboursement de 30 jours sans risque!

Comment regarder sur un grand écran

6play

Les fans français peuvent regarder les matchs de l’UEFA Euro 2024 sur la chaîne gratuite M6, également connue sous le nom de 6play. M6 partagera la couverture de 23 des 51 matchs au total : tous les matchs de la France, les demi-finales et la finale. L’inscription est facile et complètement gratuite. Les commentaires sont en français.

Regarder sur un ordinateur ? Pour une expérience de streaming optimale, utilisez l’extension de navigateur ExpressVPN pour Chrome, Firefox, ou Edge.

Regardez 6play avec un VPN

TF1

Les téléspectateurs français peuvent regarder en direct certains matchs de l’Euro 2024 gratuitement sur TF1. En plus du football, TF1 propose une variété de programmes, y compris des émissions de télé-réalité, des sitcoms, et même des divertissements pour enfants.

Regardez TF1 avec un VPN

Autres façons de regarder l’UEFA Euro 2024 en France

UEFA.tv

Prix : Gratuit

Attention, fanatiques de football. Le réseau UEFA.tv regorge d’informations utiles sur toutes les compétitions de l’UEFA. Rendez-vous sur UEFA.tv pour des retransmissions en direct de matchs de jeunes, de femmes et de Futsal. Ils ont également d’autres excellents contenus tels que des vidéos à la demande, des émissions magazine, des retransmissions en direct de matchs de l’UEFA, et plus encore.

Regardez le football en direct

Calendrier de la France pour l’Euro 2024

Match Date et heure Où regarder Autriche vs. France Lundi 17 juin, 21h00 heure locale / 15h00 HE / 20h00 BST 6play Pays-Bas vs. France Vendredi 21 juin, 21h00 heure locale / 15h00 HE / 20h00 BST 6play Pays-Bas vs. France Mardi 25 juin, 18h00 heure locale / 12h00 HE / 17h00 BST 6play

Diffusez des sports avec ExpressVPN

La France a-t-elle déjà gagné l’UEFA Euro ?

Oui ! La France a remporté l’Euro en 1984 et 2000.

Vainqueurs récents de l’Euro

Année Vainqueur 1984 France (Premier titre) 1988 Pays-Bas (Premier titre) 1992 Danemark (Premier titre) 1996 Allemagne (Troisième titre) 2000 France (Deuxième titre) 2004 Grèce (Premier titre) 2008 Espagne (Deuxième titre) 2012 Espagne (Troisième titre) 2016 Portugal (Premier titre) 2020 Italie (Deuxième titre) 2024 À déterminer

ExpressVPN est un service VPN qui n’est pas destiné à être utilisé comme moyen de contournement des droits d’auteur. Veuillez lire les Conditions d’utilisation d’ExpressVPN et les Conditions d’utilisation de votre fournisseur de contenu pour plus de détails.

Obtenez ExpressVPN