Hvor mange enheder kan forbindes til ExpressVPN?

ExpressVPN fungerer med alt

Mange mennesker kommer aldrig tæt på at have brug for fem forbindelser på samme tid, men hvis du gør det, ser politikken for multienheder sådan her ud.

VPN-forbindelser: Fem ad gangen

ExpressVPN tilbyder brugervenlige apps til mange af de mest populære platforme rundt omkring, herunder:

Du kan tilslutte op til fem af ovennævnte enheder til VPN samtidig i enhver kombination.

MediaStreamer-tilslutninger

Med vores eksklusive MediaStreamer-tjeneste* understøtter ExpressVPN også en række enheder, der ikke kan installere en VPN direkte, herunder:

Da MediaStreamer-enheder ikke opretter forbindelse til VPN, tæller de ikke med grænsen på fem enheder.