Selvom Braves indbyggede VPN tilbyder beskyttelse til brugere af Brave-browseren, er der et par væsentlige forskelle på den og en premium-VPN. For det første får du ikke et bredt udvalg af serverplaceringer, når du vil skjule din placering. For det andet har den i øjeblikket ikke en netværks-kill switch – den er dog under udvikling.