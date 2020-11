ExpressVPN’s 30-dages pengene-tilbage-garanti

Hvorfor er garanti bedre end "gratis prøveperiode"?

De fleste “gratis prøveperioder” tilbyder en demoudgave af produktet med begrænsede funktioner til kun én enhed. Denne garanti lader dig bruge den den fulde version af ExpressVPN på alle dine enheder med ubegrænset båndbredde, 24/7 kundesupport og 160 sikre VPN-serverplaceringer at vælge fra.

Din betalingsmetode vil stadig blive opkrævet på købstidspunktet, men med muligheden for at få alle dine penge tilbage inden for 30 dage. ExpressVPN's garanti er 100% risikofrit.