Protocolli VPN: OpenVPN (TCP vs. UDP)

Cos'è OpenVPN?

OpenVPN è un protocollo piuttosto nuovo e altamente configurabile. La caratteristica migliore di OpenVPN è che è open source. “Open” potrebbe non sembrare la definizione più azzeccata per uno strumento per la privacy, ma in realtà rappresenta un enorme vantaggio. In caso di eventuali falle nel codice riguardanti la sicurezza — e finora non ne risulta neanche una — queste potranno essere identificate velocemente dalla community open source. Abbinato a un potente algoritmo di crittografia, OpenVPN è uno dei protocolli VPN più sicuri in circolazione.