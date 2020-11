Protokoły VPN: OpenVPN (TCP vs. UDP)

Czym jest OpenVPN?

OpenVPN to stosunkowo nowy i wysoce konfigurowalny protokół. Wersja ExpressVPN obsługuje zarówno porty UDP, jak i TCP. Najlepszą rzeczą w OpenVPN jest open source (otwarte źródło). “Otwarte” może nie brzmieć dobrze dla narzędzia ochrony prywatności, jednak w rzeczywistości jest to jego ogromna zaleta. Jeśli w kodzie występują jakieś luki w zabezpieczeniach - a do tej pory żadne nie są znane - zostaną one szybko zidentyfikowane przez społeczność open source. W połączeniu z silnym algorytmem szyfrowania, OpenVPN jest jednym z najbezpieczniejszych protokołów VPN, które są obecnie dostępne.