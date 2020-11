VPN-Protokolle: OpenVPN (TCP vs. UDP)

Was ist OpenVPN?

OpenVPN ist ein relativ neues und stark konfigurierbares Protokoll. Das Beste an OpenVPN ist, dass es sich um Open Source handelt. “Open” hört sich für ein Datenschutzprogramm vielleicht nicht gut an, ist in Wahrheit jedoch ein riesiger Vorteil. Sollten irgendwelche Sicherheitslücken im Code bestehen - und bis jetzt sind keine bekannt - dann werden diese schnell von der Open Source Community identifiziert. In Kombination mit einem starken Verschlüsselungsalgorithmus ist OpenVPN eines der sichersten VPN-Protokolle, die es gibt.