VPN-protokollat: OpenVPN (TCP vs UDP)

Mikä on OpenVPN?

OpenVPN on verrattain uusi ja joustavasti räätälöitävä protokolla. Parasta OpenVPN:ssä on, että se perustuu avoimeen lähdekoodiin. Jos koodissa on tietoturvavirheitä, eikä niitä tunneta vielä, avoimen lähdekoodin yhteisö tunnistaa ne nopeasti. Vahvaan salausalgoritmiin yhdistettynä OpenVPN on yksi turvallisimmista VPN-protokollista.