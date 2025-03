Uygulamamızı ve özellikleri kullanabilmek için lütfen önce ExpressVPN hesabına giriş yapın.

Bu kılavuz, OpenVPN protokolünü kullanarak ExpressVPN’in yapılandırma dosyaları ile Linux’ta ExpressVPN’i manuel olarak nasıl kuracağınızı gösterecektir.

Tüm ExpressVPN konumları, manuel yapılandırılmış bağlantılar için kullanılabilir olmayabilir. Tüm VPN konumları listesini kullanmak için, uygulama kurulumunu kullanın.

Önemli: OpenVPN manuel yapılandırması, ExpressVPN uygulaması ile aynı güvenlik ve gizlilik avantajlarını sunmaz. Eğer yüksek internet sansürü olan bir ülkede bulunuyorsanız, daha stabil bir VPN bağlantısı için ExpressVPN uygulamasını kullanmanız önerilir.

Uygulama kurulumunu tercih eder misiniz? Linux için ExpressVPN uygulamasını kurma talimatlarına bakın.

1. ExpressVPN hesap bilgilerinizi bulun

ExpressVPN kurulum sayfasına gidin. İstendiğinde, ExpressVPN kimlik bilgilerinizi girin ve Giriş Yap butonuna tıklayın.

Doğrulama kodunu girin e-postanıza gönderilen.

Sağda, sizin için zaten seçilmiş olan OpenVPN ile kullanıcı adınızı, şifrenizi ve bir OpenVPN yapılandırma dosyaları listesini göreceksiniz.

İndirmek için istediğiniz konum(ları) tıklayarak .ovpn dosya(larını) indirin.

Bu tarayıcı penceresini açık tutun. Bu yapılandırma için daha sonra bu bilgilere ihtiyacınız olacak.

2. VPN’i kurun ve bağlanın

Linux dağıtımınız için aşağıdaki ilgili bölüme bakın.

Ubuntu için

Not: Aşağıdaki adımlar Ubuntu 20.04 LTS (Focal Fossa) üzerinde test edilmiştir. Paketleri kurmak için, Terminal penceresinde aşağıdakini girin: $ sudo apt install openvpn openvpn-systemd-resolved Şifrenizi girin. Ardından devam etmek için Y tuşuna basın. OpenVPN'i başlatmak için aşağıdakini girin: $ sudo openvpn --config /[path to file]/my_expressvpn_[server location].ovpn --script-security 2 --up /etc/openvpn/update-systemd-resolved --down /etc/openvpn/update-systemd-resolved --dhcp-option 'DOMAIN-ROUTE .' --down-pre Not: [dosya yolu] kısmını ExpressVPN yapılandırma dosyasını indirdiğiniz yol ile, [sunucu konumu] kısmını ise dosya adında gösterilen konum ile değiştirin. Önceden bulduğunuz kullanıcı adı ve şifreyi girin. ExpressVPN'e başarıyla bağlandıktan sonra, "Initialization Sequence Completed" mesajını göreceksiniz. VPN bağlantısını aktif tutmak için, Terminal penceresini arka planda açık tutun.

Debian için

Not: Aşağıdaki adımlar Debian 10 (Buster) üzerinde test edilmiştir. Paketleri kurmak için, Terminal penceresinde aşağıdakini girin: $ sudo apt install openvpn resolvconf Şifrenizi girin. Ardından devam etmek için Y tuşuna basın. OpenVPN'i başlatmak için aşağıdakini girin: $ sudo openvpn --config /[path to file]/my_expressvpn_[server location].ovpn --script-security 2 --up /etc/openvpn/update-resolv-conf --down /etc/openvpn/update-resolv-conf Not: [dosya yolu] kısmını ExpressVPN yapılandırma dosyasını indirdiğiniz yol ile, [sunucu konumu] kısmını ise dosya adında gösterilen konum ile değiştirin. Önceden bulduğunuz kullanıcı adı ve şifreyi girin. ExpressVPN'e başarıyla bağlandıktan sonra, "Initialization Sequence Completed" mesajını göreceksiniz. VPN bağlantısını aktif tutmak için, Terminal penceresini arka planda açık tutun.

Fedora için

Not: Aşağıdaki adımlar Fedora 38 üzerinde test edilmiştir. Bu adımlar CentOS için de çalışmalıdır. Paketleri kurmak için, Terminal penceresinde aşağıdakini girin: $ sudo dnf install openvpn DNS'i yapılandırmak için aşağıdakini girin: $ sudo cp /usr/share/doc/openvpn/contrib/pull-resolv-conf/client.{up,down} /etc/openvpn/ $ sudo chmod +x /etc/openvpn/client.{up,down} $ sudo sed -i -e 's|\bresolvconf\b|ignore-&|' /etc/openvpn/client.{up,down} OpenVPN'i başlatmak için aşağıdakini girin: $ sudo openvpn --config /[path to file]/my_expressvpn_[server location].ovpn --script-security 2 --up /etc/openvpn/client.up --down /etc/openvpn/client.down Not: [dosya yolu] kısmını ExpressVPN yapılandırma dosyasını indirdiğiniz yol ile, [sunucu konumu] kısmını ise dosya adında gösterilen konum ile değiştirin. Önceden bulduğunuz kullanıcı adı ve şifreyi girin. ExpressVPN'e başarıyla bağlandıktan sonra, "Initialization Sequence Completed" mesajını göreceksiniz. VPN bağlantısını aktif tutmak için, Terminal penceresini arka planda açık tutun.

Bir VPN sunucusu konumundan bağlantıyı kesin

Bağlantıyı kesmek için, Ctrl + C tuş kombinasyonunu Terminal penceresine girin.

