VPN protokolleri: PPTP

PPTP nedir?

PPTP Point-to-Point Tunneling Protocol (Noktadan Noktaya Tünel Protokolü) anlamına gelmektedir. TCP 1723 portunda çalışan PPTP hâlâ kullanımda olan VPN protokollerinin en eskilerinden biridir, Windows 95'den beri kullanılmaktadır ve o zamandan beri Windows'un tüm versiyonlardaki standart protokoldür. PPTP, PPP (Point to Point Protocol) adlı diğer bir protokolü sarmalamak için Microsoft'un bir girişimi ile geliştirilmiştir.

PPTP, tüm VPN protokolleri arasında en yaygın, kurulumu en kolay ve işlemsel olarak en hızlı protokollerden biridir. Bu nedenle, PPTP internet üzerinden ses dinleme veya video izleme ya da işlemcilerin daha sınırlı olduğu daha eski ve yavaş cihazlar gibi, hızın çok önemli olduğu durumlar için faydalıdır.

Ancak PPTP aynı zamanda güvenlik açıklarına da sahiptir. Temelindeki kimlik doğrulama protokolleri, genellikle MS-CHAP-v1/v2, özünde güvenli değildir ve PPTP'nin sunulduğu zamandan beri güvenlik analizlerinde defalarca çökertilmiştir.

Bu sebeple, PPTP'nin mutlaka gerekli olmadığı durumlar haricinde kullanılması önerilmez. PPTP ExpressVPN'de manuel yapılandırma ile kullanılabilir. Windows 10, Linux, iOS ve yönlendiriciler için PPTP manuel yapılandırma rehberlerini bulabilirsiniz.