Protocolos de VPN: OpenVPN (TCP vs. UDP)

A diferença entre TCP vs. UDP

A versão ExpressVPN do OpenVPN suporta as portas UDP e TCP. No aplicativo da ExpressVPN, o OpenVPN é referido como “UDP” ou “TCP”, dois protocolos de Internet que podem afetar muito o desempenho.

O que é UDP?

UDP significa User Datagram Protocol (Protocolo de Datagrama do Usuário). Embora possa ser configurado para rodar em qualquer porta, o OpenVPN roda melhor em uma porta UDP. O UDP não permite que o destinatário confirme o recebimento dos dados ou solicite que as informações sejam reenviadas. Isto permite ao UDP estabelecer conexões e transferir dados mais rapidamente. É provável que seu aplicativo ExpressVPN escolha a UDP ao usar o protocolo OpenVPN. Por padrão, você terá velocidades mais rápidas em relação ao UDP. Em redes não confiáveis, no entanto, você pode ter uma experiência melhor ao mudar para TCP.

O que é TCP?

TCP significa Transmission Control Protocol (Protocolo de Controle de Transmissão). Ao contrário do UDP, o TCP verifica cuidadosamente se os dados são recebidos pelo destinatário na forma e ordem correta e pode solicitá-los novamente. Isto resulta em maior confiabilidade, ao custo de uma maior latência.