VPN protokolleri: L2TP/IPSec

L2TP/IPSec nedir?

L2TP Layer 2 Tunneling Protocol (İkinci Katman Tünel Protokolü) anlamına gelmektedir. L2TP ilk olarak 1999 yılında hem L2F (Layer 2 Forwarding Protocol) hem de PPTP (Point-to-Point Tunneling Protocol) için bir üst model olarak sunuldu. L2TP kendi başına güçlü şifreleme ve kimlik doğrulama sağlamadığından dolayı, IPsec adındaki başka bir protokol çoğu zaman L2TP ile bir arada kullanılır.

IPsec Internet Protocol security (İnternet Protokol güvenliği) anlamına gelmektedir. IPsec, belirli bir iletişimde her IP paketini doğrulayan ve şifreleyen uçtan uca güvenlik için çok esnek bir protokoldür. IPsec, İnternet protokol paketinin İnternet Katmanı'ndaki birçok uygulamada kullanılır.

L2TP ve IPSec birlikte kullanıldıklarında PPTP'den (Point to Point Internet Protocol) çok daha güvenlidir ancak yine de güvenlik yerine anonim olma için daha uygundur.

L2TP, bazı güvenlik duvarlarının engellediği bilinen UDP 500 portunu kullandığından dolayı bazen güvenlik duvarları ile sorunlar yaşayabilir.