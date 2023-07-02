Herhangi bir VPN teorik olarak izleme hızlarında azalmaya neden olsa da, ExpressVPN sürekli olarak en hızlı VPN hizmetlerinden biri olarak listelenir, bu nedenle muhtemelen herhangi bir fark görmezsiniz. Sunucularımız hız için sürekli olarak optimize edilir ve yeni nesil VPN protokolümüz Lightway, ışık hızında veri aktarımı için tasarlanmıştır.

ExpressVPN kullanmanın başka yararı da, içeriğe dayalı kısıtlamayı atlatmasıdır. İnternet sağlayıcınız veya Wi-Fi yöneticiniz izleme hizmetleri gibi belirli trafik türlerini kasıtlı olarak yavaşlatıyorsa şifreli bir ExpressVPN sunucusuna bağlanmak aslında hızlarda artışa ve artırılmış izleme deneyimine neden olabilir.