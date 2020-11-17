Google Chromecast için ExpressVPN: En İyi Chromecast VPN'i
- Aşırı hızlı 4K HDR video izleme için geliştirildi
- Her yerden ABD Chromecast'ine erişin
- 30 günlük para iade garantisi ile birlikte gelir
- Tüm cihazlarınızı korumak için VPN etkin bir yönlendirici kullanın
- Aşırı hızlı 4K HDR video izleme için geliştirildi
- Her yerden ABD Chromecast'ine erişin
- 30 günlük para iade garantisi ile birlikte gelir
- Tüm cihazlarınızı korumak için VPN etkin bir yönlendirici kullanın
Risksiz Chromecast VPN'i ile video izleme deneyiminizi iyileştirin.
ExpressVPN'i Google Chromecast ile kullanmanın 3 yolu
VPN yönlendirici
Chromecast'te (ve ağınızdaki diğer tüm cihazlarda) VPN'in tüm gizlilik ve güvenlik faydalarından yararlanmak için ExpressVPN'i yönlendiricinizde etkinleştirin. VPN bağlantınız her zaman açık olur ve Chromecast'in ve bağlı olan diğer cihazların sanki başka bir ülkedelermiş gibi çalışmalarını sağlar.
Sanal yönlendirici
Sanal yönlendirici kullanmak demek, ExpressVPN bağlantınızı bir PC üzerinden paylaşmanız anlamına gelir. VPN etkin yönlendirici kullanma ile aynı faydaları edinirsiniz, ancak bilgisayar dışında ek bir ekipmana ihtiyacınız yoktur. Bilgisayarınız açık kalmalıdır ve kurulum biraz daha karmaşık olabilir. Nasıl yapacağınızı buradan öğrenin.
TV'ye Yansıtma
Bir diziyi veya filmi, VPN etkin bir akıllı telefondan veya bilgisayardan Chromecast kullanan bir TV'nize doğrudan yansıtın. Bunu nasıl gerçekleştireceğinizi öğrenmek için destek sayfamızı ziyaret edin. Bu yöntem belki de TV'de video izlemek için VPN kullanmanın en kolay yöntemi olabilir ve arkadaşlarınız ExpressVPN'e sahip olmasalar bile onların evinde çalışır.
Video: Chromecast için yönlendirici ile ExpressVPN nasıl kullanılır
Tüm Chromecast modelleri için
Şu cihazlardaki deneyiminizi artırmak için ExpressVPN edinin:
Chromecast 1. jenerasyon
Chromecast 2. jenerasyon
Chromecast Ultra
Chromecast 3. jenerasyon
Diğer medya izleme ve oyun konsollarınız için VPN'e mi ihtiyacınız var? Yönlendiricinizde ExpressVPN'e sahip olmak, evinizdeki tüm cihazlara koruyabilir. Bunun yerine PlayStation, Apple TV, Xbox ve Nintendo Switch için MediaStreamer hizmetini de kullanabilirsiniz.
Video izleme tutkunları neden ExpressVPN'i seviyor
Çok sayıda VPN kullandım ve video izlememi yavaşlatmaları veya tam Amazon'dan bir şey satın alırken çökmeleri hiç hoşuma gitmedi. Express en iyisi ve düşük bir fiyat ile iPhone, iPad, PC ve Fire TV üzerinde kullanıyorum.
Dijital özgürlüğünüzden ödün vermeden gezinebilmek gibi bariz kullanımların dışında, ABD'de yaşayan bir İngiliz olarak, benim için bu vpn hizmeti memleketimden özlediğim tek şey olan İngiliz televizyonlarını izlememi sağlıyor!
Çoğu zaman ABD dışındayım, ancak en sevdiğim dizileri izlemeye bayılıyorum. Express VPN bunu nerede olursam olayım yapabilmemi sağlıyor. 'Bu dizi bölgenizde görüntülenememektedir' uyarısı çıkar diye endişe duymuyorum.
Sıkça sorulan sorular
Chromecast nedir?
Google Chromecast, TV'nizin HDMI girişine takılan küçük bir cihazdır. Ev internetinize bağlanmanızı ve Amazon Prime Video, Google Home, Netflix, HBO Now, YouTube, Plex ve BBC iPlayer gibi hizmetlerden ücretsiz ve ücretli içerikleri izlemek için TV'nizde çeşitli uygulamaları kullanmanızı sağlar.
VPN kullanarak ABD Chromecast içeriklerini izleyebilir miyim?
Chromecast’in uygulamaları ve içerikleri konumunuza bağlı olarak değişir. Eğer bir ABD Chromecast hesabınız var ise konsoldan en iyi şekilde yararlanırsınız ve ABD'nin dışından bunu edinmek için ABD içinde bulunan bir VPN sunucu konumuna bağlanabilirsiniz (sizden bir ABD ZIP kodu istenebilir). Tüm detayları Chromecast kurulum sayfamızdan öğrenin.
ExpressVPN'i aynı anda diğer cihazlarda kullanabilir miyim?
Evet! ExpressVPN; bilgisayar, akıllı telefon, Akıllı TV'ler ile internet tabanlı medya oynatıcılar ve oyun konsolları dahil olmak üzere birçok cihazda kullanılabilir. ExpressVPN'i dilediğiniz sayıda cihaza yükleyebilir ve tek aboneliği kullanarak aynı anda sekiz cihaza kadar bağlayabilirsiniz. Ya da daha fazla cihaz bağlamak için Wi-Fi yönlendiricinize ExpressVPN yükleyebilirsiniz.
ExpressVPN kayıt tutuyor mu?
ExpressVPN her şeyden önce bir gizlilik şirketidir ve bu nedenle hiçbir aktivite kaydı ve bağlantı kaydı tutmaz. ExpressVPN ayrıca, herhangi birinin belirli bir ağ etkinliğini veya davranışını tek bir kullanıcıya kadar izlemesine izin verecek hiçbir veriyi saklamaz. ExpressVPN’in gizliliğe bağlılık ve kayıt politikası hakkında daha fazla bilgi edinin.
ExpressVPN'i ücretsiz deneyebilir miyim?
Her ExpressVPN hesabı, risksiz para iade garantisi ile birlikte gelir. ExpressVPN'in tam özellikli versiyonundan 30 gün boyunca faydalanabilir ve memnun kalmamanız durumunda paranızın tamamını geri alabilirsiniz.
Chromecast için ExpressVPN'i hemen deneyin
ExpressVPN'i sevin—veya paranızı geri alın.
Uğraş yok. 30 günlük para iade garantisi ile Chromecast için ExpressVPN'i hemen deneyin.