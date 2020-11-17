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Google Chromecast için ExpressVPN: En İyi Chromecast VPN'i

  • Aşırı hızlı 4K HDR video izleme için geliştirildi
  • Her yerden ABD Chromecast'ine erişin
  • 30 günlük para iade garantisi ile birlikte gelir
  • Tüm cihazlarınızı korumak için VPN etkin bir yönlendirici kullanın
  • Aşırı hızlı 4K HDR video izleme için geliştirildi
  • Her yerden ABD Chromecast'ine erişin
  • 30 günlük para iade garantisi ile birlikte gelir
  • Tüm cihazlarınızı korumak için VPN etkin bir yönlendirici kullanın
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Risksiz Chromecast VPN'i ile video izleme deneyiminizi iyileştirin.

Chromecast için en iyi VPN.

ExpressVPN'i Google Chromecast ile kullanmanın 3 yolu

Chromecast için VPN özellikli yönlendirici.

VPN yönlendirici

Chromecast'te (ve ağınızdaki diğer tüm cihazlarda) VPN'in tüm gizlilik ve güvenlik faydalarından yararlanmak için ExpressVPN'i yönlendiricinizde etkinleştirin. VPN bağlantınız her zaman açık olur ve Chromecast'in ve bağlı olan diğer cihazların sanki başka bir ülkedelermiş gibi çalışmalarını sağlar.

Chromecast için VPN bağlantısı ile paylaşılan sanal yönlendirici.

Sanal yönlendirici

Sanal yönlendirici kullanmak demek, ExpressVPN bağlantınızı bir PC üzerinden paylaşmanız anlamına gelir. VPN etkin yönlendirici kullanma ile aynı faydaları edinirsiniz, ancak bilgisayar dışında ek bir ekipmana ihtiyacınız yoktur. Bilgisayarınız açık kalmalıdır ve kurulum biraz daha karmaşık olabilir. Nasıl yapacağınızı buradan öğrenin.

Chromecast ile TV'yi yansıtmak için VPN kullanın.

TV'ye Yansıtma

Bir diziyi veya filmi, VPN etkin bir akıllı telefondan veya bilgisayardan Chromecast kullanan bir TV'nize doğrudan yansıtın. Bunu nasıl gerçekleştireceğinizi öğrenmek için destek sayfamızı ziyaret edin. Bu yöntem belki de TV'de video izlemek için VPN kullanmanın en kolay yöntemi olabilir ve arkadaşlarınız ExpressVPN'e sahip olmasalar bile onların evinde çalışır.

Video: Chromecast için yönlendirici ile ExpressVPN nasıl kullanılır

Chromecast'i ExpressVPN kullanan bir VPN yönlendiriciye bağlayın
Tüm Chromecast'ler için bir VPN.

Tüm Chromecast modelleri için

Şu cihazlardaki deneyiminizi artırmak için ExpressVPN edinin:

  • Chromecast 1. jenerasyon

  • Chromecast 2. jenerasyon

  • Chromecast Ultra

  • Chromecast 3. jenerasyon

Diğer medya izleme ve oyun konsollarınız için VPN'e mi ihtiyacınız var? Yönlendiricinizde ExpressVPN'e sahip olmak, evinizdeki tüm cihazlara koruyabilir. Bunun yerine PlayStation, Apple TV, Xbox ve Nintendo Switch için MediaStreamer hizmetini de kullanabilirsiniz.

ExpressVPN Edinin

Video izleme tutkunları neden ExpressVPN'i seviyor

Chromecast için ExpressVPN'i öneren kullanıcı BRUCE JOHNSON.

Çok sayıda VPN kullandım ve video izlememi yavaşlatmaları veya tam Amazon'dan bir şey satın alırken çökmeleri hiç hoşuma gitmedi. Express en iyisi ve düşük bir fiyat ile iPhone, iPad, PC ve Fire TV üzerinde kullanıyorum.

Bruce Johnson
ExpressVPN kullanıcı tavsiyeleri.

Dijital özgürlüğünüzden ödün vermeden gezinebilmek gibi bariz kullanımların dışında, ABD'de yaşayan bir İngiliz olarak, benim için bu vpn hizmeti memleketimden özlediğim tek şey olan İngiliz televizyonlarını izlememi sağlıyor!

Dave Harris
Chromecast için ExpressVPN'i öneren kullanıcı PIOTR SADOWSKI.

Çoğu zaman ABD dışındayım, ancak en sevdiğim dizileri izlemeye bayılıyorum. Express VPN bunu nerede olursam olayım yapabilmemi sağlıyor. 'Bu dizi bölgenizde görüntülenememektedir' uyarısı çıkar diye endişe duymuyorum.

Piotr Sadowski

Sıkça sorulan sorular

Chromecast nedir?
VPN kullanarak ABD Chromecast içeriklerini izleyebilir miyim?
ExpressVPN'i aynı anda diğer cihazlarda kullanabilir miyim?
ExpressVPN kayıt tutuyor mu?
ExpressVPN'i ücretsiz deneyebilir miyim?

Neden ExpressVPN'i seçmelisiniz?

TrustedServer teknolojisi

Gizlilik korumalarını doğrulamak için denetlenen TrustedServer, güvenlik için yeni bir standart belirler.

Kısıtlama olmadan video izleyin

ExpressVPN ile güvenlik duvarlarını, İSS yavaşlatmasını ve internet sansürünü atlatın.

Üstün bağlantı güvenirliği

Dünyanın neresinde olursanız olun, sektör lideri bağlantı stabilitesinin ve güvenilirliğinin keyfini çıkarın.

Tüm cihazlarınız için VPN

Evinizdeki her cihazı ExpressVPN uygulamaları ve manuel yapılandırmalar kullanarak koruyun.

Anında kurun

ExpressVPN'e bağlanmak hızlı ve kolaydır. Kaydolun, indirin ve bağlanın!

Canlı sohbet desteği

Herhangi bir cihaz için ExpressVPN hakkında sorunuz varsa günün her saati Destek ile İletişime Geçin.

30
GÜNLÜK
PARA İADE GARANTİSİ

Chromecast için ExpressVPN'i hemen deneyin

ExpressVPN'i sevin—veya paranızı geri alın.

Uğraş yok. 30 günlük para iade garantisi ile Chromecast için ExpressVPN'i hemen deneyin.

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