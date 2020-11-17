VPN yönlendirici

Chromecast'te (ve ağınızdaki diğer tüm cihazlarda) VPN'in tüm gizlilik ve güvenlik faydalarından yararlanmak için ExpressVPN'i yönlendiricinizde etkinleştirin. VPN bağlantınız her zaman açık olur ve Chromecast'in ve bağlı olan diğer cihazların sanki başka bir ülkedelermiş gibi çalışmalarını sağlar.

Sanal yönlendirici

Sanal yönlendirici kullanmak demek, ExpressVPN bağlantınızı bir PC üzerinden paylaşmanız anlamına gelir. VPN etkin yönlendirici kullanma ile aynı faydaları edinirsiniz, ancak bilgisayar dışında ek bir ekipmana ihtiyacınız yoktur. Bilgisayarınız açık kalmalıdır ve kurulum biraz daha karmaşık olabilir. Nasıl yapacağınızı buradan öğrenin.

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