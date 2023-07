Kyllä on! ExpressVPN tarjoaa riskittömän 30 päivän rahat takaisin -takuun. Jos et syystä tai toisesta ole tyytyväinen palveluumme, ota vain yhteyttä asiakastukeen 30 päivän sisällä tilauksen aloittamisesta, niin saat rahasi takaisin.

ExpressVPN:llä on helppokäyttöiset sovellukset monille näistä laitteista, ja sen voi asettaa viidelle laitteelle samanaikaisesti. Ja vaikka laitteellesi ei voisi asentaa ExpressVPN:ää suoraan, voit silti saada kaikki sen hyödyt käyttöön yhdistämällä laitteesi reitittimeen , jossa on ExpressVPN.

Vaikka kaikki VPN:t voivat mahdollisesti hidastaa suoratoistonopeuksia, ExpressVPN:ää on jo pitkään pidetty yhtenä nopeimmista VPN-palveluista , joten et luultavasti huomaa eroa nopeuksissa. Palvelimemme on optimoitu nopeaksi, ja uuden sukupolven VPN-protokollamme Lightway siirtää tietoa huippunopeuksilla.

My5 on Channel 5:n suoratoistopalvelu. Sovelluksen lisäksi My5:llä voi suoratoistaa Channel 5:n sisältöä verkossa, jos katsojalla on brittiläinen IP-osoite. Tähän sisältöön kuuluu Channel 5:n, 5Starin, 5USA:n, 5Actionin ja 5Selectin ohjelmia.

