Last ned så mye du vil, uten at internettleverandøren din eller VPN-et ditt begrenser bestemte typer trafikk.

Dette er den første VPN-tjenesten som ikke sakker ned eller bufrer strømmetjenesten når jeg er hjemme. Jeg setter pris på det og takker dere alle for at dere gjør det riktig!

Perfekt. I forhold til andre VPN som tok en evighet for å strømme noe som helst, merket jeg aldri noen forskjell med ExpressVPN. Det skal mye til for å gjøre meg fornøyd, men dette gjorde det for meg.

ExpressVPN gir deg en sikker, privat og problemfri tilkobling til internett. Du kan bruke det til å omgå sensur og begrensninger på nettsteder som Twitter , Google , YouTube og Facebook . ExpressVPN fungerer også sømløst med strømmetjenester som Netflix , Amazon Prime Video , Hulu og Disney Plus . Sjekk ut vår Kom i gang-side for enda flere tips til hvordan du kan få mest mulig ut av ExpressVPN-abonnementet ditt.

Du vil ikke kunne finne et gratis VPN for strømming av My5-innhold som tilbyr ExpressVPNs pålitelighet, hastighet, personvernfunksjoner og kundestøtte. Mange gratis VPN vil ikke fungere som annonsert, og de kan til og med selge dine opplysninger eller gjøre nettverkene dine sårbare for angrep.

Selv om ethvert VPN teoretisk sett kan føre til en reduksjon i strømmehastigheter, vurderes ExpressVPN stadig som en av de raskeste VPN -tjenestene, så du vil sannsynligvis ikke merke noen forskjell. Serverne våre optimaliseres kontinuerlig for hastighet, og Lightway , vår neste generasjons VPN-protokoll, er bygd for lynrask dataoverføring.

Nei. Hvis du vil strømme My5-innhold, må du selv registrere deg for en gratis My5-konto. ExpressVPN supplerer bare My5 ved å sikre at du kan strømme sikkert fra hvor som helst, selv på offentlige nettverk , og uten innholdsbasert struping av din internettleverandør eller nettverksadministrator.

Ja! Å koble til en ExpressVPN-server i Storbritannia vil gi deg en sikker, privat og kryptert tilkobling. VPN-serverne våre er optimalisert for å gi deg rask, strupefri tilgang, slik at du aldri trenger å gå på akkord med personvern, sikkerhet eller videokvalitet mens du ser på My5.

Å strømme med ExpressVPN er en lek. Følg tipsene våre for en jevn strømmeopplevelse med ubegrenset båndbredde, fri for struping.

My5 er en plattform for video-on-demand for Channel 5. Foruten TV-apper, tilbyr My5 også gratis strømming på nett av Channel 5-innhold for seere med en britisk IP-adresse. Dette inkluderer programmer fra Channel 5, 5Star, 5USA, 5Action og 5Select.

Skaff deg det beste VPN-et for My5 Slik strømmer du Channel 5 på nett med et VPN

Need help? Chat with us!