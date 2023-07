O que tem no My5?

My5 é a plataforma de vídeo sob demanda e retransmissão de conteúdos já exibidos do Channel 5. Além dos aplicativos de TV, o My5 também oferece streaming online gratuito de conteúdo do Channel 5 para espectadores com um endereço IP do Reino Unido. Isso inclui programas do Channel 5, 5Star, 5USA, 5Action e 5Select.