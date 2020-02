Hvordan man bruker et VPN for å strømme HBO

Hva er egentlig HBO?

HBO (Home Box Office) tilbyr TV-programmer i verdensklasse. De har originale serier, filmer og live-sport tilgjengelig for de som bor i USA, Canada og enkelte land i Europa, Latin-Amerika og Asia.

Hvis du eller et familiemedlem abonnerer på HBO via en TV-leverandør, kan du sannsynligvis strømme HBO gratis via HBO Go, en on-demand-tjeneste som er tilgjengelig i visse land via en app eller direkte i nettleseren. Det er også mulig å se på HBO på nett uten et TV-abonnement ved å abonnere på deres frittstående tjeneste HBO Now.