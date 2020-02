A ExpressVPN vem com uma conta da HBO? A ExpressVPN não vem com uma conta da HBO. Para fazer streaming da HBO com uma VPN, você precisa primeiro abrir uma conta na HBO. Depois de ter uma conta da HBO, você pode usar a ExpressVPN para ajudar você a assistir à HBO de maneira privada e segura.

Usar uma VPN vai afetar a qualidade do vídeo da HBO? Geralmente, não. Todas as VPNs têm o potencial de tornar sua conexão mais lenta, mas a ExpressVPN é extremamente rápida e a maioria dos usuários não enfrenta problemas com o buffering. Em alguns casos, usar uma VPN para assistir à HBO pode realmente melhorar a sua qualidade de vídeo, especialmente se o seu provedor de serviços de Internet é conhecido por limitar a largura de banda de sites de streaming.

Posso fazer streaming da HBO ao vivo? Quase. Tanto a HBO Go quanto a HBO Now normalmente disponibilizam novos episódios de programas originais e filmes importantes ao mesmo tempo em que eles estreiam na HBO. Programas que passam ao vivo na HBO, como programas de notícias ou esportes, ficam atrasados, mas geralmente aparecem online dentro de poucas horas.

O que é o HBO Max? Com lançamento previsto para 2020, o HBO Max se tornará o serviço de streaming online premium da HBO, oferecendo programas e filmes ainda mais procurados do que a HBO Now. Ele reunirá 10.000 horas de conteúdo de empresas da WarnerMedia, incluindo a Warner Bros., CNN, Adult Swim, TBS, Cartoon Network, HBO e TNT. Já anunciados em sua programação se encontram séries completas de vários sitcoms clássicos, novas séries da DC Entertainment, a biblioteca completa de filmes do Studio Ghibli e muitas programações originais com atores e produtores de renome.

Como faço para assistir HBO no Hulu? É fácil! A HBO pode ser comprada como um adicional do Hulu, permitindo que você assista pelo aplicativo do Hulu ou pelo aplicativo HBO Now.

Posso assistir HBO na Amazon Video? Com certeza. A HBO está disponível para assinantes da Amazon Prime com contas dos EUA como um canal independente (por um valor a mais). Você pode assistir pelo site da Amazon, pelo aplicativo Prime Video, ou pelo aplicativo HBO Now.

Existem outras maneiras de assistir programas da HBO? A programação da HBO é licenciada para fornecedores de conteúdos em todo o mundo, incluindo a Sky TV no Reino Unido, Itália e Alemanha; a Hotstar na Índia; a Foxtel na Austrália; e a Crave no Canadá, entre muitos outros. Além disso, seu provedor de TV a cabo pode ter um site ou aplicativo que oferece a opção de streaming de programas da HBO.

Mas posso fazer streaming da HBO de graça? A HBO é um serviço de TV paga. Se você já é assinante da HBO na TV a cabo, o streaming via HBO Go é provavelmente gratuito para você. Caso contrário, você poderá acessar as avaliações gratuitas da HBO através da HBO Now, Hulu ou Amazon Prime.

O que mais eu posso fazer com a ExpressVPN? A ExpressVPN também funciona com outros serviços de streaming como Netflix, BBC iPlayer, e Showtime. É também uma maneira rápida e fácil para navegar na Internet, com privacidade e segurança.

