Nästan. Både HBO Go och HBO Now släpper oftast nya avsnitt och filmer samtidigt som de har premiär på HBO. Program som visas live på HBO, som nyheter och sport, är vanligtvis fördröjda och kan inte ses förrän efter ett par timmar.

HBO Max lanseras våren 2020 och kommer att vara HBO:s premiumtjänst för online-streaming med ännu fler eftertraktade tv-program och filmer än HBO Now. Här kommer du att hitta 10 000 innehållstimmar från företag under WarnerMedia, inklusive Warner Bros., CNN, Adult Swim, TBS, Cartoon Network, HBO och TNT. Bland utbudet finns hela säsonger av flera klassiska sitcoms, nya säsonger från DC Entertainment, hela filmutbudet från Studio Ghibli och massor av originalproduktioner med välkända skådespelare och producenter.

Men kan jag streama HBO gratis?

HBO är en betaltjänst. Om du redan prenumererar på HBO via kabeltv är det förmodligen gratis för dig att streama via HBO Go. Annars kan du prova HBO gratis under en begränsad tid via HBO Now, Hulu, eller Amazon Prime.