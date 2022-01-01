Kanada IP adresi nasıl edinilir

VPN nedir?

VPN veya sanal özel ağ, internet trafiğinizin geçmesi için güvenli bir tünel oluşturur. Bir VPN sunucusuna bağlanmak, çevrimiçi olduğunuzda cihazınızı tanımlayan ve size özel bir numara olan IP adresinizi değiştirir. IP adresi tam konumunuzu vermez, ancak bulunduğunuz ülke ve şehir ile kullandığınız internet servis sağlayıcısı (İSS) hakkında bilgi verir.

Farklı bir IP adresi ile, örneğin Kanada gibi, farklı bir konumdaymışsınız gibi internette gezinebilirsiniz. Birçok web sitesi ve hizmet, içeriklerini belirli bölgelerle sınırlamak için coğrafi engellemeyi kullanır. VPN'inizin Kanada'da sunucusu yoksa veya VPN'iniz maksimum uyumluluk için optimize edilmemişse bağlandığınızda bu hizmetlere erişiminizi kaybedebilirsiniz. Ancak ExpressVPN gibi bir premium VPN, ister haber sitelerinde geziniyor, ister canlı spor seyrediyor veya DAZN, CTV ve CBC gibi platformlardan HD olarak video izliyor olun, internette her yaptığınız şeyde gizliliğinizi ve güvenliğinizi korumak üzere tasarlanmıştır.

Tüm cihazlarınızda VPN kullanabilirsiniz. Bankanıza veya sosyal medya hesaplarınıza giriş yapmak gibi günlük işlemler, kişisel bilgilerinizi savunmasız bırakabilir. VPN kullanmak, aktarım sırasında hiçbir üçüncü tarafın bilgilerinizi ele geçirmemesini sağlar. VPN, özellikle seyahat ederken, oteller ve havaalanları gibi herkese açık bir Wi-Fi ağını kullanırken veya uzaktan çalışırken kafelerde veya ortak çalışma alanlarında kullanışlıdır.