VPN neler yapabilir?Göster
VPN'inizi kullanmanın 5 yöntemiHemen göz atın
ExpressVPN, Netflix ve Hulu gibi birçok içerik hizmetine güvenli erişim sağlar. ExpressVPN ile içerik izlemek, internet servis sağlayıcınızın hız kısıtlamalarını aşarak ve gecikmeyi azaltarak izleme deneyiminizi iyileştirir.
Bölüme atla…
ExpressVPN ile uyumlu içerik hizmetleri
İçerik hizmetine erişmeden önce
İçerik hizmetine erişme
İçerik izleme sorunlarını giderme
ExpressVPN ile uyumlu içerik hizmetleri
ExpressVPN’i çeşitli içerik hizmetlerine güvenli bir şekilde erişmek için kullanabilirsiniz, bunlar arasında şu hizmetler yer alır:
ExpressVPN ile uyumlu tüm içerik hizmetlerini görün.
İçerik hizmetine erişmeden önce
Bir içerik hizmetine erişmeden önce aşağıdakilere ihtiyacınız olacak:
- Aktif bir ExpressVPN aboneliği
- Erişmek istediğiniz içerik hizmetinin bir hesabı. Bazı hizmetler, belirli bir bölgeye kayıtlı bir hesap gerektirebilir. Bu tür hizmetlere erişmek için hesabınızın konumunu değiştirmeniz gerekebilir.
Çoğu içerik hizmeti bir web tarayıcısı üzerinden sorunsuz çalışır. Bilgisayardan izliyorsanız hizmetin uygulaması yerine bir web tarayıcısı kullanabilirsiniz. Mobil veya medya oynatıcı cihazlar için ilgili uygulamayı yükleyebilirsiniz.
Ayrıca cihazınızda aşağıdakilerin yüklü olması gerekir:
- ExpressVPN uygulaması (Windows, Mac, iOS, Android ve daha fazlası için mevcut)
- ExpressVPN tarayıcı uzantısı (Chrome, Firefox veya Edge üzerinden erişmek istiyorsanız)
ExpressVPN uygulaması ve tarayıcı uzantısını kurmak için bir sonraki bölümde cihazınıza özel talimatlara göz atın.
İçerik hizmetine erişme
Cihazınıza uygun talimatları izleyin.
Windows veya Mac
- ExpressVPN uygulamasını indirin ve kurun:
- ExpressVPN tarayıcı uzantısını indirin ve kurun.
- Uygulamayı açın ve simgesine tıklayın.
- İçerik izlemek istediğiniz ülkeye ait bir VPN sunucusuna bağlanın. (Birden fazla sunucu varsa fiziksel konumunuza en yakın olanı seçin.)
- VPN’e başarılı bir şekilde bağlandığınızı doğrulamak için IP adresinizi kontrol edin ve DNS sızıntı testi yapın.
- İçerik hizmetine erişin.
iOS veya Android
- ExpressVPN uygulamasını indirin ve kurun:
- Uygulamayı açın ve simgesine dokunun.
- İçerik izlemek istediğiniz ülkeye ait bir VPN sunucusuna bağlanın. (Birden fazla sunucu varsa fiziksel konumunuza en yakın olanı seçin.)
- VPN’e başarılı bir şekilde bağlandığınızı doğrulamak için IP adresinizi kontrol edin ve DNS sızıntı testi yapın.
- İçerik hizmetine erişin.
Linux
- Linux için ExpressVPN uygulamasını indirin ve kurun.
- ExpressVPN tarayıcı uzantısını indirin ve kurun.
- Aşağıdaki komutu çalıştırarak içerik izlemek istediğiniz ülkeye ait bir VPN sunucusuna bağlanın:
expressvpn connect
(Birden fazla sunucu varsa fiziksel konumunuza en yakın olanı seçin.)
- VPN’e başarılı bir şekilde bağlandığınızı doğrulamak için IP adresinizi kontrol edin ve DNS sızıntı testi yapın.
- İçerik hizmetine erişin.
Medya izleme cihazları veya akıllı TV’ler
ExpressVPN uygulaması, dahili VPN desteği sunan belirli medya izleme cihazlarıyla uyumludur:
Bu cihazlardan birine sahipseniz:
- Cihazınızın uygulama mağazasından ExpressVPN uygulamasını indirin ve kurun:
- Uygulamada seçeneğini seçin.
- İçerik izlemek istediğiniz ülkeye ait bir VPN sunucusuna bağlanın. (Birden fazla sunucu varsa fiziksel konumunuza en yakın olanı seçin.)
- Amazon Fire TV ve Fire Stick
- Android TV ve Android TV kutuları
- Google TV’li Chromecast
- VPN’e başarılı bir şekilde bağlandığınızı doğrulamak için IP adresinizi kontrol edin ve DNS sızıntı testi yapın.
- İçerik hizmetine erişin.
Eğer uyumlu bir medya izleme cihazınız veya dahili VPN desteği olan bir akıllı TV yoksa aşağıdaki seçenekleri değerlendirebilirsiniz:
- Şu yöntemlerle bir VPN bağlantısı kurun:
- İçerik izlemek istediğiniz ülkeye ait bir VPN sunucusuna bağlanın.
- VPN’e başarılı bir şekilde bağlandığınızı doğrulamak için IP adresinizi kontrol edin ve DNS sızıntı testi yapın.
- İçerik hizmetine erişin.
Ayrıca, belirli içerik hizmetlerine erişmek için cihazınıza MediaStreamer kurabilirsiniz.
Not: MediaStreamer bir VPN değildir ve VPN’in sunduğu gizlilik ve güvenlik avantajlarını sunmaz. MediaStreamer’ın grafiksel bir arayüzü yoktur ve konum değiştirilemez.
ExpressVPN yönlendirici uygulaması
ExpressVPN yönlendirici uygulamasını kurarak cihazlarınızı yönlendiriciye bağlayabilir ve içerik izleyebilirsiniz.
- ExpressVPN yönlendirici uygulamasını indirin ve kurun.
- İçerik izlemek istediğiniz ülkeye ait bir VPN sunucusuna bağlanın.
- VPN’e başarılı bir şekilde bağlandığınızı doğrulamak için IP adresinizi kontrol edin ve DNS sızıntı testi yapın.
- Cihazınızı ExpressVPN yüklü yönlendiriciye bağlayın.
- İçerik hizmetine erişin.
Yansıtma (Casting) ve Ekran Paylaşımı (Mirroring)
Yansıtma ve ekran paylaşımı, içeriğinizi başka bir medya cihazına veya akıllı TV’ye kablosuz olarak aktarmanıza olanak tanır.
VPN’e bağlıyken içerik yansıtmak veya paylaşmak için aşağıdaki talimatları izleyin:
İçerik izleme sorunlarını giderme
ExpressVPN’in Netflix, Hulu veya diğer içerik hizmetleriyle çalışmaması gibi sorunlarla karşılaşıyorsanız aşağıdaki kılavuzlara göz atın:
- VPN’e bağlanamıyorum
- VPN’e bağlıyım ancak belirli içeriklere erişemiyorum
- VPN’e bağlıyım ancak internet yavaş
- VPN’e bağlıyım ancak internette gezinemiyorum
- VPN bağlantım sürekli kopuyor
- Netflix izleyemiyorum
- YouTube TV izleyemiyorum
- BBC iPlayer izleyemiyorum
- ITVX izleyemiyorum
- Max izleyemiyorum
- Hulu izleyemiyorum
- Disney+ izleyemiyorum
- Prime Video izleyemiyorum