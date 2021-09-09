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Önemli: VPN’e bağlı olmanıza rağmen belirli içeriklere erişemiyorsanız bu kılavuza göz atın. Hemen yardım almak için ExpressVPN Destek Ekibi ile iletişime geçin.

ExpressVPN, Netflix ve Hulu gibi birçok içerik hizmetine güvenli erişim sağlar. ExpressVPN ile içerik izlemek, internet servis sağlayıcınızın hız kısıtlamalarını aşarak ve gecikmeyi azaltarak izleme deneyiminizi iyileştirir.

Bölüme atla…

ExpressVPN ile uyumlu içerik hizmetleri
İçerik hizmetine erişmeden önce
İçerik hizmetine erişme
İçerik izleme sorunlarını giderme

ExpressVPN ile uyumlu içerik hizmetleri

ExpressVPN’i çeşitli içerik hizmetlerine güvenli bir şekilde erişmek için kullanabilirsiniz, bunlar arasında şu hizmetler yer alır:

ExpressVPN ile uyumlu tüm içerik hizmetlerini görün.

Yardıma mı ihtiyacınız var? Anında yardım için ExpressVPN Destek Ekibi ile iletişime geçin.

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İçerik hizmetine erişmeden önce

Bir içerik hizmetine erişmeden önce aşağıdakilere ihtiyacınız olacak:

  • Aktif bir ExpressVPN aboneliği
  • Erişmek istediğiniz içerik hizmetinin bir hesabı. Bazı hizmetler, belirli bir bölgeye kayıtlı bir hesap gerektirebilir. Bu tür hizmetlere erişmek için hesabınızın konumunu değiştirmeniz gerekebilir.

Çoğu içerik hizmeti bir web tarayıcısı üzerinden sorunsuz çalışır. Bilgisayardan izliyorsanız hizmetin uygulaması yerine bir web tarayıcısı kullanabilirsiniz. Mobil veya medya oynatıcı cihazlar için ilgili uygulamayı yükleyebilirsiniz.

Ayrıca cihazınızda aşağıdakilerin yüklü olması gerekir:

ExpressVPN uygulaması ve tarayıcı uzantısını kurmak için bir sonraki bölümde cihazınıza özel talimatlara göz atın.

Yardıma mı ihtiyacınız var? Anında yardım için ExpressVPN Destek Ekibi ile iletişime geçin.

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İçerik hizmetine erişme

Cihazınıza uygun talimatları izleyin.

Windows veya Mac

  1. ExpressVPN uygulamasını indirin ve kurun:
  2. ExpressVPN tarayıcı uzantısını indirin ve kurun.
  3. Uygulamayı açın ve Daha fazla simgesi. simgesine tıklayın.
  4. İçerik izlemek istediğiniz ülkeye ait bir VPN sunucusuna bağlanın. (Birden fazla sunucu varsa fiziksel konumunuza en yakın olanı seçin.)
  5. VPN’e başarılı bir şekilde bağlandığınızı doğrulamak için IP adresinizi kontrol edin ve DNS sızıntı testi yapın.
  6. İçerik hizmetine erişin.
Yardıma mı ihtiyacınız var? Anında yardım için ExpressVPN Destek Ekibi ile iletişime geçin.

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iOS veya Android

  1. ExpressVPN uygulamasını indirin ve kurun:
  2. Uygulamayı açın ve Daha fazla simgesi. simgesine dokunun.
  3. İçerik izlemek istediğiniz ülkeye ait bir VPN sunucusuna bağlanın. (Birden fazla sunucu varsa fiziksel konumunuza en yakın olanı seçin.)
  4. VPN’e başarılı bir şekilde bağlandığınızı doğrulamak için IP adresinizi kontrol edin ve DNS sızıntı testi yapın.
  5. İçerik hizmetine erişin.
Yardıma mı ihtiyacınız var? Anında yardım için ExpressVPN Destek Ekibi ile iletişime geçin.

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Linux

  1. Linux için ExpressVPN uygulamasını indirin ve kurun.
  2. ExpressVPN tarayıcı uzantısını indirin ve kurun.
  3. Aşağıdaki komutu çalıştırarak içerik izlemek istediğiniz ülkeye ait bir VPN sunucusuna bağlanın:
    expressvpn connect
    (Birden fazla sunucu varsa fiziksel konumunuza en yakın olanı seçin.)
  4. VPN’e başarılı bir şekilde bağlandığınızı doğrulamak için IP adresinizi kontrol edin ve DNS sızıntı testi yapın.
  5. İçerik hizmetine erişin.
Yardıma mı ihtiyacınız var? Anında yardım için ExpressVPN Destek Ekibi ile iletişime geçin.

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Medya izleme cihazları veya akıllı TV’ler

ExpressVPN uygulaması, dahili VPN desteği sunan belirli medya izleme cihazlarıyla uyumludur:

Bu cihazlardan birine sahipseniz:

  1. Cihazınızın uygulama mağazasından ExpressVPN uygulamasını indirin ve kurun:
  2. Uygulamada Daha fazla simgesi. seçeneğini seçin.
  3. İçerik izlemek istediğiniz ülkeye ait bir VPN sunucusuna bağlanın. (Birden fazla sunucu varsa fiziksel konumunuza en yakın olanı seçin.)
  4. İçerik hizmetine erişin.

Eğer uyumlu bir medya izleme cihazınız veya dahili VPN desteği olan bir akıllı TV yoksa aşağıdaki seçenekleri değerlendirebilirsiniz:

  1. Şu yöntemlerle bir VPN bağlantısı kurun:
  2. İçerik izlemek istediğiniz ülkeye ait bir VPN sunucusuna bağlanın.
  3. VPN’e başarılı bir şekilde bağlandığınızı doğrulamak için IP adresinizi kontrol edin ve DNS sızıntı testi yapın.
  4. İçerik hizmetine erişin.

Ayrıca, belirli içerik hizmetlerine erişmek için cihazınıza MediaStreamer kurabilirsiniz.

Not: MediaStreamer bir VPN değildir ve VPN’in sunduğu gizlilik ve güvenlik avantajlarını sunmaz. MediaStreamer’ın grafiksel bir arayüzü yoktur ve konum değiştirilemez.

Yardıma mı ihtiyacınız var? Anında yardım için ExpressVPN Destek Ekibi ile iletişime geçin.

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ExpressVPN yönlendirici uygulaması

Önemli: ExpressVPN yönlendirici uygulaması, uyumlu Asus, Linksys veya Netgear yönlendiriciler gerektirir.

ExpressVPN yönlendirici uygulamasını kurarak cihazlarınızı yönlendiriciye bağlayabilir ve içerik izleyebilirsiniz.

  1. ExpressVPN yönlendirici uygulamasını indirin ve kurun.
  2. İçerik izlemek istediğiniz ülkeye ait bir VPN sunucusuna bağlanın.
  3. VPN’e başarılı bir şekilde bağlandığınızı doğrulamak için IP adresinizi kontrol edin ve DNS sızıntı testi yapın.
  4. Cihazınızı ExpressVPN yüklü yönlendiriciye bağlayın.
  5. İçerik hizmetine erişin.
Yardıma mı ihtiyacınız var? Anında yardım için ExpressVPN Destek Ekibi ile iletişime geçin.

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Yansıtma (Casting) ve Ekran Paylaşımı (Mirroring)

Yansıtma ve ekran paylaşımı, içeriğinizi başka bir medya cihazına veya akıllı TV’ye kablosuz olarak aktarmanıza olanak tanır.

VPN’e bağlıyken içerik yansıtmak veya paylaşmak için aşağıdaki talimatları izleyin:

Yardıma mı ihtiyacınız var? Anında yardım için ExpressVPN Destek Ekibi ile iletişime geçin.

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İçerik izleme sorunlarını giderme

ExpressVPN’in Netflix, Hulu veya diğer içerik hizmetleriyle çalışmaması gibi sorunlarla karşılaşıyorsanız aşağıdaki kılavuzlara göz atın:

Önemli: ExpressVPN’in Netflix, Hulu veya diğer içerik hizmetleriyle çalışmaması sorunu devam ediyorsa veya yukarıdaki kılavuzlarda yer almayan bir sorunla karşılaşıyorsanız anında yardım için ExpressVPN Destek Ekibi ile iletişime geçin.

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