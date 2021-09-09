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VPN'inizi kullanmanın 5 yöntemi Hemen göz atın

Önemli: VPN’e bağlı olmanıza rağmen belirli içeriklere erişemiyorsanız VPN’e bağlı olmanıza rağmen belirli içeriklere erişemiyorsanız bu kılavuza göz atın . Hemen yardım almak için .

ExpressVPN, Netflix ve Hulu gibi birçok içerik hizmetine güvenli erişim sağlar. ExpressVPN ile içerik izlemek, internet servis sağlayıcınızın hız kısıtlamalarını aşarak ve gecikmeyi azaltarak izleme deneyiminizi iyileştirir.

ExpressVPN ile uyumlu içerik hizmetleri

ExpressVPN’i çeşitli içerik hizmetlerine güvenli bir şekilde erişmek için kullanabilirsiniz, bunlar arasında şu hizmetler yer alır:

ExpressVPN ile uyumlu tüm içerik hizmetlerini görün.

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İçerik hizmetine erişmeden önce

Bir içerik hizmetine erişmeden önce aşağıdakilere ihtiyacınız olacak:

Aktif bir ExpressVPN aboneliği

Erişmek istediğiniz içerik hizmetinin bir hesabı. Bazı hizmetler, belirli bir bölgeye kayıtlı bir hesap gerektirebilir. Bu tür hizmetlere erişmek için hesabınızın konumunu değiştirmeniz gerekebilir.

Çoğu içerik hizmeti bir web tarayıcısı üzerinden sorunsuz çalışır. Bilgisayardan izliyorsanız hizmetin uygulaması yerine bir web tarayıcısı kullanabilirsiniz. Mobil veya medya oynatıcı cihazlar için ilgili uygulamayı yükleyebilirsiniz.

Ayrıca cihazınızda aşağıdakilerin yüklü olması gerekir:

ExpressVPN uygulaması (Windows, Mac, iOS, Android ve daha fazlası için mevcut)

ExpressVPN tarayıcı uzantısı (Chrome, Firefox veya Edge üzerinden erişmek istiyorsanız)

ExpressVPN uygulaması ve tarayıcı uzantısını kurmak için bir sonraki bölümde cihazınıza özel talimatlara göz atın.

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İçerik hizmetine erişme

Cihazınıza uygun talimatları izleyin.

Windows veya Mac

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iOS veya Android

ExpressVPN uygulamasını indirin ve kurun: iOS

Android Uygulamayı açın ve simgesine dokunun. İçerik izlemek istediğiniz ülkeye ait bir VPN sunucusuna bağlanın. (Birden fazla sunucu varsa fiziksel konumunuza en yakın olanı seçin.) iOS

Android VPN’e başarılı bir şekilde bağlandığınızı doğrulamak için IP adresinizi kontrol edin ve DNS sızıntı testi yapın. İçerik hizmetine erişin.

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Linux

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Medya izleme cihazları veya akıllı TV’ler

ExpressVPN uygulaması, dahili VPN desteği sunan belirli medya izleme cihazlarıyla uyumludur:

Bu cihazlardan birine sahipseniz:

Eğer uyumlu bir medya izleme cihazınız veya dahili VPN desteği olan bir akıllı TV yoksa aşağıdaki seçenekleri değerlendirebilirsiniz:

Ayrıca, belirli içerik hizmetlerine erişmek için cihazınıza MediaStreamer kurabilirsiniz.

Not: MediaStreamer bir VPN değildir ve VPN’in sunduğu gizlilik ve güvenlik avantajlarını sunmaz. MediaStreamer’ın grafiksel bir arayüzü yoktur ve konum değiştirilemez.

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ExpressVPN yönlendirici uygulaması

Önemli: ExpressVPN yönlendirici uygulaması , uyumlu Asus, Linksys veya Netgear yönlendiriciler gerektirir.

ExpressVPN yönlendirici uygulamasını kurarak cihazlarınızı yönlendiriciye bağlayabilir ve içerik izleyebilirsiniz.

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Yansıtma (Casting) ve Ekran Paylaşımı (Mirroring)

Yansıtma ve ekran paylaşımı, içeriğinizi başka bir medya cihazına veya akıllı TV’ye kablosuz olarak aktarmanıza olanak tanır.

VPN’e bağlıyken içerik yansıtmak veya paylaşmak için aşağıdaki talimatları izleyin:

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İçerik izleme sorunlarını giderme

ExpressVPN’in Netflix, Hulu veya diğer içerik hizmetleriyle çalışmaması gibi sorunlarla karşılaşıyorsanız aşağıdaki kılavuzlara göz atın:

Önemli: ExpressVPN’in Netflix, Hulu veya diğer içerik hizmetleriyle çalışmaması sorunu devam ediyorsa veya yukarıdaki kılavuzlarda yer almayan bir sorunla karşılaşıyorsanız .

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