Importante: Se você estiver conectado à VPN, mas não conseguir acessar determinado conteúdo, consulte este guia.

A ExpressVPN permite acessar com segurança uma variedade de serviços de streaming, como Netflix e Hulu. Assistir com a ExpressVPN melhora sua experiência de visualização, reduzindo o atraso e evitando a limitação de largura de banda imposta pelo seu provedor de internet.

Serviços de streaming compatíveis com a ExpressVPN

Você pode usar a ExpressVPN para acessar com segurança um grande número de serviços de streaming, incluindo:

Veja a lista completa de serviços de streaming compatíveis com a ExpressVPN.

Antes de acessar o serviço de streaming

Antes de acessar um serviço de streaming, você precisará de:

Uma assinatura ativa da ExpressVPN

Uma conta do serviço de streaming que deseja acessar. Alguns serviços exigem que a conta esteja registrada na região de onde você deseja assistir ao streaming. Para esses serviços, pode ser necessário alterar a localização associada à sua conta antes de acessá-los

A maioria dos serviços de streaming funciona corretamente por meio de um navegador da web. Se estiver assistindo de um computador, você pode acessar o serviço diretamente pelo navegador, em vez do aplicativo do serviço. Para dispositivos móveis ou de mídia, você pode instalar o aplicativo do serviço de streaming compatível com seu dispositivo.

Você também precisará dos seguintes itens instalados no seu dispositivo:

O aplicativo ExpressVPN (disponível para Windows, Mac, iOS, Android e mais)

A extensão do navegador ExpressVPN (se quiser acessar um serviço de streaming por meio de um navegador, como Chrome, Firefox e Edge)

Para configurar o aplicativo e a extensão do navegador da ExpressVPN, consulte as instruções específicas para seu dispositivo na próxima seção.

Acessar o serviço de streaming

Consulte as instruções correspondentes ao seu dispositivo.

Windows ou Mac

iOS ou Android

Baixe e configure o aplicativo ExpressVPN: iOS

Baixe e configure o aplicativo ExpressVPN para Android. No aplicativo, toque em conectar. Conecte-se a um servidor VPN no país de onde deseja assistir ao streaming. (Se houver mais de uma localização de servidor disponível para o mesmo país, escolha a que estiver mais próxima de sua localização física.)

Verifique seu endereço IP e realize um teste de vazamento de DNS para garantir que você está conectado corretamente à VPN. Acesse o serviço de streaming.

Linux

Dispositivos de mídia para streaming ou smart TVs

O aplicativo ExpressVPN é compatível com dispositivos de mídia para streaming que suportam VPN integrada:

Se você possui um desses dispositivos:

Se seu dispositivo de streaming ou smart TV não suporta VPN integrada, você pode:

Você também pode configurar o MediaStreamer no seu dispositivo para acessar determinados serviços de streaming.

Nota: O MediaStreamer não é uma VPN e não oferece os benefícios de privacidade e segurança de uma VPN. Ele não possui interface gráfica, e você não pode alterar locais no MediaStreamer.

ExpressVPN para roteadores

Importante: O ExpressVPN para roteadores requer um roteador compatível Asus, Linksys ou Netgear.

Você pode configurar o aplicativo ExpressVPN para roteadores e conectar seus dispositivos ao roteador para streaming.

Espelhamento e transmissão

O casting e o espelhamento são tecnologias sem fio que permitem reproduzir conteúdo do seu dispositivo em um dispositivo de mídia para streaming ou smart TV.

Para fazer o casting ou espelhar conteúdo enquanto estiver conectado à VPN, siga as instruções para:

Solucionar problemas de streaming

Se você estiver enfrentando problemas ao usar a ExpressVPN com Netflix, Hulu ou qualquer outro serviço de streaming, consulte estes guias:

Importante: Se você ainda estiver tendo problemas com a ExpressVPN ao tentar acessar Netflix, Hulu ou outros serviços de streaming, ou se o problema não for abordado nesses guias, entre em contato com o suporte.

