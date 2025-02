Wat kan je met een VPN? Nu ontdekken

Belangrijk: Als je verbonden bent met de VPN maar geen toegang hebt tot bepaalde content, raadpleeg dan deze gids.

ExpressVPN geeft je veilige toegang tot verschillende streamingdiensten, zoals Netflix en Hulu. Streamen met ExpressVPN verbetert je kijkervaring door vertragingen te verminderen en bandbreedtebeperking door je internetprovider te omzeilen.

Streamingdiensten die geschikt zijn voor ExpressVPN

Je kunt ExpressVPN gebruiken om veilig toegang te krijgen tot verschillende streamingdiensten, waaronder:

Bekijk de volledige lijst van streamingdiensten die geschikt zijn voor ExpressVPN.

Voordat je de streamingdienst opent

Voordat je een streamingdienst opent, heb je het volgende nodig:

Een actief ExpressVPN-abonnement

Een account bij de streamingdienst die je wilt openen. Sommige streamingdiensten vereisen een account dat geregistreerd is in de regio waaruit je wilt streamen. Voor deze diensten moet je mogelijk de locatie van je account wijzigen voordat je toegang krijgt.

De meeste streamingdiensten werken goed via een webbrowser. Als je streamt vanaf een computer, kun je de streamingdienst openen via een webbrowser in plaats van de app van de streamingdienst. Voor mobiele apparaten of streaming-mediaplayers kun je de app van de streamingdienst installeren.

Je hebt ook het volgende op je apparaat nodig:

De ExpressVPN-app (beschikbaar op Windows, Mac, iOS, Android en meer)

De ExpressVPN-browserextensie (als je een streamingdienst wilt openen in een webbrowser zoals Chrome, Firefox en Edge)

Voor het instellen van de ExpressVPN-app en browserextensie kun je de instructies volgen die specifiek zijn voor jouw apparaat in de volgende sectie.

De streamingdienst openen

Volg de instructies die bij jouw apparaat passen.

Windows of Mac

iOS of Android

Download en installeer de ExpressVPN-app: iOS

Android Open de app en tik op . Verbind met een VPN-serverlocatie in het land waaruit je wilt streamen. (Als er meerdere serverlocaties beschikbaar zijn, kies dan degene die het dichtst bij jouw fysieke locatie ligt.) Controleer je IP-adres en voer een DNS-lektest uit om te verifiëren dat je succesvol met de VPN bent verbonden. Open de streamingdienst.

Linux

Streaming mediaplayers of smart-tv’s

De ExpressVPN-app is geschikt voor bepaalde streaming media-apparaten die ingebouwde VPN’s ondersteunen:

Als je een van deze streaming mediaplayers hebt:

Als je geen geschikte streaming mediaplayer of een smart-tv hebt die ingebouwde VPN-ondersteuning biedt, kun je:

Een VPN-verbinding instellen via: Een virtuele VPN-router

ExpressVPN voor routers Maak verbinding met een VPN-serverlocatie in het land waar je wilt streamen. (Als er meerdere serverlocaties beschikbaar zijn voor hetzelfde land, kies dan degene die het dichtst bij jouw fysieke locatie ligt.) Controleer je IP-adres en voer een DNS-lektest uit om te verifiëren dat je succesvol bent verbonden met de VPN. Open de streamingdienst.

Je kunt ook MediaStreamer instellen op je apparaat om toegang te krijgen tot bepaalde streamingdiensten.

Let op: MediaStreamer is geen VPN en biedt niet de privacy- en beveiligingsvoordelen van een VPN. MediaStreamer heeft geen grafische gebruikersinterface en je kunt de locatie niet wijzigen.

ExpressVPN voor routers

Belangrijk: ExpressVPN voor routers vereist een geschikte Asus-, Linksys- of Netgear-router.

Je kunt ExpressVPN instellen op je router en je apparaten verbinden met de router om te streamen.

Download en installeer ExpressVPN voor routers. Maak verbinding met een VPN-serverlocatie in het land waar je wilt streamen. (Als er meerdere serverlocaties beschikbaar zijn voor hetzelfde land, kies dan degene die het dichtst bij jouw fysieke locatie ligt.) Controleer je IP-adres en voer een DNS-lektest uit om te verifiëren dat je succesvol bent verbonden met de VPN. Verbind je apparaat met de router waarop ExpressVPN draait. Open de streamingdienst.

Casting en mirroring

Casting en mirroring zijn draadloze technologieën waarmee je content vanaf je apparaat kunt afspelen op een streaming mediaplayer of smart-tv.

Om content te casten of mirroring te gebruiken terwijl je verbonden bent met de VPN, volg je de instructies voor:

Problemen met streamen oplossen

Als je problemen ondervindt met ExpressVPN die niet werkt met Netflix, Hulu of een andere streamingdienst, raadpleeg dan deze gidsen:

Belangrijk: Als je nog steeds problemen hebt met ExpressVPN die niet werkt met Netflix, Hulu of andere streamingdiensten, of als het probleem niet in deze gidsen wordt vermeld, neem contact op met support.

