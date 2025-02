Hva kan et VPN gjøre? Vis meg

ExpressVPN lar deg sikkert få tilgang til en rekke strømmetjenester, som Netflix og Hulu. Strømming med ExpressVPN forbedrer seeropplevelsen ved å redusere forsinkelser og omgå båndbreddebegrensninger fra internettleverandøren din.

Strømmetjenester kompatible med ExpressVPN

Du kan bruke ExpressVPN til sikkert å få tilgang til en rekke strømmetjenester, inkludert:

Se en fullstendig liste over strømmetjenester som er kompatible med ExpressVPN.

Før du får tilgang til strømmetjenesten

Før du får tilgang til en strømmetjeneste, trenger du:

Et aktivt ExpressVPN-abonnement

En konto for strømmetjenesten du ønsker å få tilgang til. Noen strømmetjenester krever en konto registrert i regionen du vil strømme fra. For disse tjenestene må du kanskje endre regionen tilknyttet kontoen din før du får tilgang.

De fleste strømmetjenester fungerer fint via en nettleser. Hvis du strømmer fra en datamaskin, kan du bruke en nettleser i stedet for strømmetjenestens app. For mobil eller strømmemedieenheter kan du installere strømmetjenestens app for den aktuelle enheten.

Du må også ha følgende installert på enheten din:

ExpressVPN-appen (tilgjengelig for Windows, Mac, iOS, Android og mer)

ExpressVPN-nettleserutvidelsen (hvis du vil få tilgang til en strømmetjeneste via en nettleser, som Chrome, Firefox eller Edge)

For å sette opp ExpressVPN-appen og nettleserutvidelsen, se instruksjonene for din enhet i neste seksjon.

Få tilgang til strømmetjenesten

Se instruksjonene for din enhet.

Windows eller Mac

iOS eller Android

Last ned og sett opp ExpressVPN-appen: iOS

Android I appen, trykk på . Koble til en VPN-serverlokasjon du vil strømme fra. (Hvis det finnes flere serverlokasjoner for samme land, velg den som er nærmest din fysiske plassering.) iOS

Android Sjekk IP-adressen din og kjør en DNS-lekkasjetest for å verifisere at du er tilkoblet VPN. Få tilgang til strømmetjenesten.

Linux

Strømmemedieenheter eller smart-TV-er

ExpressVPN-appen er kompatibel med utvalgte strømmemedieenheter som støtter innebygd VPN:

Hvis du har disse strømmemedieenhetene:

Hvis du ikke har en kompatibel strømmemedieenhet eller en smart-TV som støtter innebygd VPN, kan du:

Sette opp en VPN-tilkobling med: En virtuell VPN-ruter

ExpressVPN for rutere Koble til en VPN-serverlokasjon du vil strømme fra. (Hvis det finnes flere serverlokasjoner for samme land, velg den som er nærmest din fysiske plassering.) Sjekk IP-adressen din og kjør en DNS-lekkasjetest for å verifisere at du er tilkoblet VPN. Få tilgang til strømmetjenesten.

Du kan også sette opp MediaStreamer på enheten din for å få tilgang til bestemte strømmetjenester.

Merk: MediaStreamer er ikke et VPN og gir ikke personvern- og sikkerhetsfordelene til et VPN. MediaStreamer har ingen grafisk brukergrensesnitt, og du kan ikke endre lokasjoner på MediaStreamer.

ExpressVPN for rutere

Viktig: ExpressVPN for rutere krever en kompatibel Asus-, Linksys- eller Netgear-ruter.

Du kan sette opp ExpressVPN for rutere og koble enhetene dine til ruteren for strømming.

Last ned og sett opp ExpressVPN for rutere. Koble til en VPN-serverlokasjon du vil strømme fra. (Hvis det finnes flere serverlokasjoner for samme land, velg den som er nærmest din fysiske plassering.) Sjekk IP-adressen din og kjør en DNS-lekkasjetest for å verifisere at du er tilkoblet VPN. Koble enheten din til ruteren som kjører ExpressVPN. Få tilgang til strømmetjenesten.

Casting og speiling

Casting og speiling er trådløse teknologier som lar deg spille av innhold fra enheten din på en strømmemedieenhet eller smart-TV.

For å caste eller speile innhold mens du er tilkoblet VPN, følg instruksjonene for:

Feilsøk strømmingsproblemer

Hvis du har problemer med at ExpressVPN ikke fungerer med Netflix, Hulu eller andre strømmetjenester, se disse veiledningene:

Viktig: Hvis du fortsatt har problemer med ExpressVPN og strømmetjenester, eller hvis problemet ditt ikke er nevnt i disse veiledningene, .

