Cosa può fare una VPN? Mostra

5 modi per utilizzare la tua VPN Vedi adesso

Importante: se sei connesso alla VPN ma non riesci ad accedere a determinati contenuti, se sei connesso alla VPN ma non riesci ad accedere a determinati contenuti, consulta questa guida . Per ricevere assistenza immediata, .

ExpressVPN ti consente di accedere in modo sicuro a un’ampia gamma di servizi streaming, come Netflix e Hulu. Lo streaming con ExpressVPN migliora la tua esperienza riducendo il lag e aggirando la limitazione della larghezza di banda imposta dal tuo provider Internet.



Servizi di streaming compatibili con ExpressVPN

Puoi utilizzare ExpressVPN per accedere in modo sicuro a un’ampia gamma di servizi streaming, tra cui:

Consulta l’elenco completo dei servizi di streaming compatibili con ExpressVPN.

Prima di accedere al servizio di streaming

Prima di accedere a un servizio di streaming, avrai bisogno di:

Un abbonamento attivo a ExpressVPN

Un account per il servizio di streaming a cui desideri accedere. Alcuni servizi di streaming richiedono un account registrato nella regione da cui vuoi effettuare lo streaming. Per questi servizi, potresti dover cambiare la posizione associata al tuo account prima di accedervi.

La maggior parte dei servizi di streaming funziona correttamente tramite browser web. Se stai effettuando lo streaming da un computer, puoi accedere al servizio direttamente dal browser invece che dall’app. Per dispositivi mobili o dispositivi multimediali per lo streaming, puoi installare l’app del servizio di streaming sul tuo dispositivo.

Dovrai anche installare i seguenti elementi sul tuo dispositivo:

L’app ExpressVPN (disponibile su Windows, Mac, iOS, Android e altro)

L’estensione del browser ExpressVPN (se vuoi accedere a un servizio di streaming da un browser come Chrome, Firefox o Edge)

Per configurare l’app e l’estensione del browser ExpressVPN, segui le istruzioni specifiche per il tuo dispositivo nella sezione successiva.

Accedi al servizio di streaming

Segui le istruzioni corrispondenti al tuo dispositivo.

Windows o Mac

iOS o Android

Linux

Dispositivi multimediali per lo streaming o smart TV

L’app ExpressVPN è compatibile con alcuni dispositivi multimediali per lo streaming che supportano le VPN integrate:

Se possiedi uno di questi dispositivi per lo streaming:

Se non hai un dispositivo compatibile per lo streaming o una smart TV che supporta le VPN in maniera nativa, puoi:

Puoi anche configurare MediaStreamer sul tuo dispositivo per accedere a determinati servizi di streaming.

Nota: MediaStreamer non è una VPN e non offre gli stessi vantaggi di una VPN in termini di privacy e sicurezza. MediaStreamer non ha un’interfaccia grafica e non consente di cambiare posizione.

ExpressVPN per router

Importante: ExpressVPN per router richiede un router compatibile Asus, Linksys o Netgear.

Puoi configurare ExpressVPN per router e collegare i tuoi dispositivi al router per lo streaming.

Trasmissione e mirroring

La trasmissione e il mirroring sono tecnologie wireless che ti permettono di riprodurre contenuti dal tuo dispositivo su un dispositivo multimediale per lo streaming o su una smart TV.

Per trasmettere o eseguire il mirroring dei contenuti mentre sei connesso alla VPN, segui le istruzioni per:

Risoluzione dei problemi relativi allo streaming

Se riscontri problemi con ExpressVPN perché non funziona con Netflix, Hulu o qualsiasi altro servizio di streaming, fai riferimento a queste guide:

Importante: se riscontri ancora problemi con ExpressVPN perché non funziona con Netflix, Hulu o altri servizi di streaming, o se il problema non è elencato in queste guide, .

