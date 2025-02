Hvad kan en VPN gøre? Vis mig

5 måder at bruge din VPN på Se dem nu

Vigtigt: Hvis du er forbundet til VPN’en, men ikke kan tilgå bestemt indhold, skal du Hvis du er forbundet til VPN’en, men ikke kan tilgå bestemt indhold, skal du se denne vejledning . Har du brug for øjeblikkelig hjælp? .

ExpressVPN giver dig sikker adgang til en række streamingtjenester, herunder Netflix og Hulu. Streaming med ExpressVPN forbedrer din oplevelse ved at reducere buffering og omgå hastighedsbegrænsninger fra din internetudbyder.

Streamingtjenester, der er kompatible med ExpressVPN

Du kan bruge ExpressVPN til sikkert at tilgå en række streamingtjenester, herunder:

Se den fulde liste over streamingtjenester, der fungerer med ExpressVPN.

Har du brug for hjælp?

Tilbage til toppen

Før du tilgår streamingtjenesten

Før du kan begynde at streame, skal du have:

Et aktivt ExpressVPN-abonnement

En konto for den streamingtjeneste, du vil bruge. Nogle tjenester kræver, at kontoen er registreret i det land, du vil streame fra. I disse tilfælde skal du muligvis ændre den tilknyttede placering, før du tilgår platformen.

De fleste streamingtjenester fungerer bedst via en webbrowser. Hvis du bruger en computer, anbefales det at streame direkte fra browseren i stedet for via appen. På mobilen eller medieafspillere kan du installere den relevante streamingapp.

Du skal også have følgende installeret på din enhed:

ExpressVPN-appen (tilgængelig på Windows, Mac, iOS, Android m.m.)

ExpressVPN-browserudvidelsen (hvis du vil streame via Chrome, Firefox eller Edge)

Følg installationsvejledningen for din enhed i næste afsnit.

Har du brug for hjælp?

Tilbage til toppen

Tilgå streamingtjenesten

Følg vejledningen for din enhed.

Windows eller Mac

Har du brug for hjælp?

Tilbage til toppen

iOS eller Android

Download og opsæt ExpressVPN-appen: iOS

Android Åbn appen, og tryk på . Opret forbindelse til en VPN-server i det land, du vil streame fra (vælg den nærmeste server, hvis der er flere muligheder). iOS

Android Tjek din IP-adresse, og kør en DNS-brudtest for at sikre, at du er forbundet til VPN’en. Tilgå streamingtjenesten.

Har du brug for hjælp?

Tilbage til toppen

Linux

Har du brug for hjælp?

Tilbage til toppen

Streamingmedieenheder eller smart-tv’er

ExpressVPN-appen er kompatibel med udvalgte streamingmedieenheder, der understøtter indbyggede VPN’er:

Hvis du har en af disse enheder:

Hvis din enhed ikke understøtter en indbygget VPN, kan du:

Du kan også opsætte MediaStreamer for at tilgå bestemte streamingtjenester.

Bemærk: MediaStreamer er ikke en VPN og giver ikke de samme sikkerheds- og privatlivsfordele. MediaStreamer har heller ikke en grafisk brugerflade, og du kan ikke ændre placering på tjenesten.

Har du brug for hjælp?

Tilbage til toppen

ExpressVPN til routere

Vigtigt: ExpressVPN til routere kræver en kompatibel Asus-, Linksys- eller Netgear-router.

Du kan opsætte ExpressVPN på din router og forbinde dine enheder for problemfri streaming.

Har du brug for hjælp?

Tilbage til toppen

Streaming via casting og mirroring

Casting og mirroring er trådløse teknologier, der lader dig afspille indhold fra din enhed på en streamingmedieenhed eller et smart-tv.

Følg disse vejledninger for at caste eller mirror indhold, mens du er tilsluttet en VPN:

Har du brug for hjælp?

Tilbage til toppen

Fejlfinding af streamingproblemer

Hvis du oplever problemer med, at ExpressVPN ikke fungerer med Netflix, Hulu eller andre streamingtjenester, kan du finde hjælp i disse vejledninger:

Vigtigt: Hvis du stadig har problemer med, at ExpressVPN ikke fungerer med Netflix, Hulu eller andre streamingtjenester, eller hvis dit problem ikke er nævnt i disse vejledninger, skal du .

Tilbage til toppen