Importante: Si está conectado a la VPN pero no puede acceder a ciertos contenidos, consulte esta guía.

ExpressVPN le permite acceder de forma segura a una variedad de servicios de streaming, como Netflix y Hulu. Hacer streaming con ExpressVPN mejora su experiencia de visualización al reducir el “lag” y evitar las limitaciones de ancho de banda por parte de su proveedor de servicios de internet.

Servicios de streaming compatibles con ExpressVPN

Puede usar ExpressVPN para acceder de forma segura a una variedad de servicios de streaming, incluyendo:

Vea la lista completa de servicios de streaming compatibles con ExpressVPN.

Antes de acceder al servicio de streaming

Antes de acceder a un servicio de streaming, necesitará:

Una suscripción activa de ExpressVPN

Una cuenta en el servicio de streaming al que desea acceder. Algunos servicios de streaming requieren una cuenta registrada en la región desde la que desea ver sus contenidos. Para estos servicios, es posible que deba cambiar la ubicación asociada con su cuenta antes de acceder a ellos.

La mayoría de los servicios de streaming funcionan correctamente a través de un navegador web. Si está viendo sus contenidos desde una computadora, puede acceder al servicio de streaming desde un navegador web en lugar de la aplicación del servicio. Para dispositivos móviles o de streaming multimedia, puede instalar la aplicación del servicio de streaming para ese dispositivo.

También necesitará tener instalado en su dispositivo:

La aplicación de ExpressVPN (disponible en Windows, Mac, iOS, Android y más).

La extensión de navegador de ExpressVPN (si desea acceder a un servicio de streaming en un navegador web, como Chrome, Firefox y Edge).

Para configurar la aplicación de ExpressVPN y la extensión para navegadores, consulte las instrucciones específicas para su dispositivo en la siguiente sección.

Acceder al servicio de streaming

Consulte las instrucciones correspondientes a su dispositivo.

Windows o Mac

iOS o Android

Descargue e instale la aplicación de ExpressVPN: iOS

Android En la aplicación, toque . Conéctese a una ubicación de servidor VPN desde la que desea hacer streaming. (Si hay más de una ubicación de servidor disponible para el mismo país, elija la que esté más cerca de su ubicación física). iOS

Android Verifique su dirección IP y realice una prueba de fuga de DNS para asegurarse de que está conectado correctamente a la VPN. Acceda al servicio de streaming.

Linux

Dispositivos de streaming o Smart TV

La aplicación de ExpressVPN es compatible con ciertos dispositivos de streaming que admiten VPN integradas:

Si tiene estos dispositivos de streaming:

Si no tiene un dispositivo de streaming compatible o un Smart TV que admita VPN integradas, puede:

Configurar una conexión VPN con: Un router VPN virtual

ExpressVPN para routers Conéctese a una ubicación de servidor VPN desde la que desea hacer streaming. (Si hay más de una ubicación de servidor disponible para el mismo país, elija la que esté más cerca de su ubicación física). Verifique su dirección IP y realice una prueba de fuga de DNS para asegurarse de estar conectado correctamente a la VPN. Acceda al servicio de streaming.

También puede configurar MediaStreamer en su dispositivo para acceder a ciertos servicios de streaming.

Nota: MediaStreamer no es una VPN y no ofrece los beneficios de privacidad y seguridad de una VPN. MediaStreamer no tiene una interfaz gráfica de usuario. No puede cambiar de ubicación en MediaStreamer.

ExpressVPN para routers

Importante: ExpressVPN para routers requiere un router compatible de Asus, Linksys o Netgear.

Puede configurar ExpressVPN para routers y conectar sus dispositivos al router para hacer streaming de contenidos.

Descargue e instale ExpressVPN para routers. Conéctese a una ubicación de servidor VPN desde la que desea hacer streaming. (Si hay más de una ubicación de servidor disponible para el mismo país, elija la que esté más cerca de su ubicación física). Verifique su dirección IP y realice una prueba de fuga de DNS para asegurarse de estar conectado correctamente a la VPN. Conecte su dispositivo al router que ejecuta ExpressVPN. Acceda al servicio de streaming.

Casting y mirroring

El casting (reproducción en otro dispositivo) y el mirroring (duplicación de pantalla) son tecnologías inalámbricas que le permiten hacer streaming de contenidos desde su dispositivo a un dispositivo de streaming o un Smart TV.

Para hacer casting o mirroring de sus contenidos mientras está conectado a la VPN, siga las instrucciones para:

Solucionar problemas de streaming

Si tiene problemas con ExpressVPN al intentar acceder a Netflix, Hulu u otros servicios de streaming, consulte estas guías:

Importante: Si sigue teniendo problemas con ExpressVPN para acceder a Netflix, Hulu u otros servicios de streaming, o el problema no está mencionado en estas guías, .

