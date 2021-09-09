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ExpressVPN позволяет получать защищенный доступ к различным онлайн-кинотеатрам, таким как Netflix и Hulu. Использование ExpressVPN для просмотра видео онлайн улучшает качество подключения за счет уменьшения задержек и обхода ограничения пропускной способности со стороны вашего интернет-провайдера.
Содержание
Стриминговые сервисы, совместимые с ExpressVPN
Перед доступом к стриминговому сервису
Как получить доступ к стриминговому сервису
Устранение неполадок со стримингом
Стриминговые сервисы, совместимые с ExpressVPN
Вы можете использовать ExpressVPN для безопасного доступа к различным стриминговым сервисам, включая:
Посмотреть полный список стриминговых сервисов, совместимых с ExpressVPN.
Перед доступом к стриминговому сервису
Перед доступом к стриминговому сервису вам потребуются:
- Активная подписка ExpressVPN
- Учетная запись онлайн-кинотеатра, к которому вы хотите получить доступ. Некоторые сервисы требуют, чтобы учетную запись была зарегистрирована в регионе, из которого вы хотите смотреть контент. В таких случаях вам может потребоваться изменить регион, связанный с вашей учетной записью, перед доступом к сервису.
Большинство стриминговых сервисов работают через веб-браузер. Если вы используете компьютер, попробуйте открыть сервис в браузере вместо его официального приложения. Для мобильных и стриминговых устройств установите приложение сервиса.
Также на вашем устройстве должны быть установлены:
- Приложение ExpressVPN (доступно для Windows, Mac, iOS, Android и других платформ)
- Расширение ExpressVPN для браузера (если вы планируете смотреть контент в браузере, таком как Chrome, Firefox или Edge)
Инструкции по настройке приложения и расширения ExpressVPN для вашего устройства приведены в следующем разделе.
Как получить доступ к стриминговому сервису
Следуйте инструкциям для вашего устройства.
Windows или Mac
- Скачайте и установите приложение ExpressVPN:
- Скачайте и установите расширение ExpressVPN для браузера.
- В приложении нажмите .
- Подключитесь к VPN-серверу в стране, из которой вы хотите смотреть контент. Если доступно несколько серверов в одной стране, выберите ближайший к вашему местоположению.
- Проверьте свой IP-адрес и выполните проверку утечки DNS, чтобы убедиться, что вы подключены к VPN.
- Откройте стриминговый сервис.
iOS или Android
- Скачайте и установите приложение ExpressVPN:
- В приложении нажмите .
- Подключитесь к VPN-серверу в нужной стране. Если есть несколько серверов в одной стране, выберите ближайший к вам.
- Проверьте свой IP-адрес и выполните проверку утечки DNS, чтобы убедиться, что вы подключены к VPN.
- Откройте стриминговый сервис.
Linux
- Скачайте и настройте приложение ExpressVPN для Linux.
- Скачайте и настройте расширение ExpressVPN для браузера.
- Подключитесь к VPN-серверу в стране, из которой вы хотите смотреть контент, выполнив команду:
expressvpn connect
Если доступно несколько серверов в одной стране, выберите ближайший к вашему местоположению.
- Проверьте свой IP-адрес и выполните проверку утечки DNS, чтобы убедиться, что вы подключены к VPN.
- Откройте стриминговый сервис.
Стриминговые устройства или Smart TV
Приложение ExpressVPN совместимо с некоторыми стриминговыми устройствами, поддерживающими VPN-приложения:
Если у вас есть одно из этих устройств:
- Скачайте и настройте приложение ExpressVPN в магазине приложений вашего устройства:
- В приложении выберите .
- Подключитесь к VPN-серверу в нужной стране. Если доступно несколько серверов в одной стране, выберите ближайший к вам.
- Проверьте свой IP-адрес и выполните тест утечки DNS, чтобы убедиться, что вы подключены к VPN.
- Откройте стриминговый сервис.
Если у вас нет совместимого устройства или Smart TV с поддержкой VPN:
- Настройте VPN-подключение с помощью:
- Подключитесь к VPN-серверу в нужной стране.
- Проверьте свой IP-адрес и выполните проверку утечки DNS, чтобы убедиться, что VPN работает корректно.
- Откройте стриминговый сервис.
Вы также можете настроить MediaStreamer для доступа к определенным сервисам.
Примечание. MediaStreamer не является VPN-приложением и не обеспечивает такую же защиту и конфиденциальность. MediaStreamer не имеет графического интерфейса и не позволяет изменять местоположение.
ExpressVPN для роутеров
Вы можете настроить ExpressVPN на роутере и подключить к нему свои устройства для стриминга.
- Скачайте и настройте ExpressVPN для роутеров.
- Подключитесь к VPN-серверу в нужной стране.
- Проверьте свой IP-адрес и выполните проверку утечки DNS, чтобы убедиться, что VPN работает корректно.
- Подключите свое устройство к роутеру с ExpressVPN.
- Откройте стриминговый сервис.
Кастинг и зеркалирование
Кастинг и зеркалирование — это беспроводные технологии, которые позволяют транслировать контент с вашего устройства на стриминговое устройство или Smart TV.
Чтобы использовать кастинг или зеркалирование при подключении к VPN, следуйте инструкциям для:
Устранение неполадок со стримингом
Если у вас возникли проблемы с работой ExpressVPN при просмотре Netflix, Hulu или других стриминговых сервисов, ознакомьтесь с этими руководствами:
- Не удается подключиться к VPN
- Подключение к VPN установлено, но нет доступа к определенному контенту
- Подключение к VPN установлено, но скорость подключения низкая
- Подключение к VPN установлено, но Интернет не работает
- VPN постоянно отключается
- Не удается смотреть Netflix
- Не удается смотреть YouTube TV
- Не удается смотреть BBC iPlayer
- Не удается смотреть ITVX
- Не удается смотреть Max
- Не удается смотреть Hulu
- Не удается смотреть Disney+
- Не удается смотреть Prime Video