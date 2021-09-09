Как можно использовать VPN? Хочу знать

5 способов использовать VPN Посмотреть сейчас

Важно! Если вы подключены к VPN, но не можете получить доступ к определенному контенту, Если вы подключены к VPN, но не можете получить доступ к определенному контенту, ознакомьтесь с этим руководством . Для немедленной помощи .

ExpressVPN позволяет получать защищенный доступ к различным онлайн-кинотеатрам, таким как Netflix и Hulu. Использование ExpressVPN для просмотра видео онлайн улучшает качество подключения за счет уменьшения задержек и обхода ограничения пропускной способности со стороны вашего интернет-провайдера.

Стриминговые сервисы, совместимые с ExpressVPN

Вы можете использовать ExpressVPN для безопасного доступа к различным стриминговым сервисам, включая:

Посмотреть полный список стриминговых сервисов, совместимых с ExpressVPN.

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Перед доступом к стриминговому сервису

Перед доступом к стриминговому сервису вам потребуются:

Активная подписка ExpressVPN

Учетная запись онлайн-кинотеатра, к которому вы хотите получить доступ. Некоторые сервисы требуют, чтобы учетную запись была зарегистрирована в регионе, из которого вы хотите смотреть контент. В таких случаях вам может потребоваться изменить регион, связанный с вашей учетной записью, перед доступом к сервису.

Большинство стриминговых сервисов работают через веб-браузер. Если вы используете компьютер, попробуйте открыть сервис в браузере вместо его официального приложения. Для мобильных и стриминговых устройств установите приложение сервиса.

Также на вашем устройстве должны быть установлены:

Приложение ExpressVPN (доступно для Windows, Mac, iOS, Android и других платформ)

Расширение ExpressVPN для браузера (если вы планируете смотреть контент в браузере, таком как Chrome, Firefox или Edge)

Инструкции по настройке приложения и расширения ExpressVPN для вашего устройства приведены в следующем разделе.

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Как получить доступ к стриминговому сервису

Следуйте инструкциям для вашего устройства.

Windows или Mac

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iOS или Android

Скачайте и установите приложение ExpressVPN: iOS

Android В приложении нажмите . Подключитесь к VPN-серверу в нужной стране. Если есть несколько серверов в одной стране, выберите ближайший к вам. iOS

Android Проверьте свой IP-адрес и выполните проверку утечки DNS, чтобы убедиться, что вы подключены к VPN. Откройте стриминговый сервис.

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Linux

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Стриминговые устройства или Smart TV

Приложение ExpressVPN совместимо с некоторыми стриминговыми устройствами, поддерживающими VPN-приложения:

Если у вас есть одно из этих устройств:

Если у вас нет совместимого устройства или Smart TV с поддержкой VPN:

Вы также можете настроить MediaStreamer для доступа к определенным сервисам.

Примечание. MediaStreamer не является VPN-приложением и не обеспечивает такую же защиту и конфиденциальность. MediaStreamer не имеет графического интерфейса и не позволяет изменять местоположение.

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ExpressVPN для роутеров

Важно! ExpressVPN для роутеров поддерживает совместимые маршрутизаторы Asus, Linksys и Netgear.

Вы можете настроить ExpressVPN на роутере и подключить к нему свои устройства для стриминга.

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Кастинг и зеркалирование

Кастинг и зеркалирование — это беспроводные технологии, которые позволяют транслировать контент с вашего устройства на стриминговое устройство или Smart TV.

Чтобы использовать кастинг или зеркалирование при подключении к VPN, следуйте инструкциям для:

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Устранение неполадок со стримингом

Если у вас возникли проблемы с работой ExpressVPN при просмотре Netflix, Hulu или других стриминговых сервисов, ознакомьтесь с этими руководствами:

Важно! Если у вас все еще возникают проблемы с ExpressVPN при просмотре Netflix, Hulu или других стриминговых сервисов, либо ваша проблема не указана в этих руководствах, .

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