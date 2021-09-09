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Важно! Если вы подключены к VPN, но не можете получить доступ к определенному контенту, ознакомьтесь с этим руководством. Для немедленной помощи обратитесь в службу поддержки ExpressVPN.

ExpressVPN позволяет получать защищенный доступ к различным онлайн-кинотеатрам, таким как Netflix и Hulu. Использование ExpressVPN для просмотра видео онлайн улучшает качество подключения за счет уменьшения задержек и обхода ограничения пропускной способности со стороны вашего интернет-провайдера.

Содержание

Стриминговые сервисы, совместимые с ExpressVPN
Перед доступом к стриминговому сервису
Как получить доступ к стриминговому сервису
Устранение неполадок со стримингом

Стриминговые сервисы, совместимые с ExpressVPN

Вы можете использовать ExpressVPN для безопасного доступа к различным стриминговым сервисам, включая:

Посмотреть полный список стриминговых сервисов, совместимых с ExpressVPN.

Нужна помощь? Обратитесь в службу поддержки ExpressVPN.

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Перед доступом к стриминговому сервису

Перед доступом к стриминговому сервису вам потребуются:

  • Активная подписка ExpressVPN
  • Учетная запись онлайн-кинотеатра, к которому вы хотите получить доступ. Некоторые сервисы требуют, чтобы учетную запись была зарегистрирована в регионе, из которого вы хотите смотреть контент. В таких случаях вам может потребоваться изменить регион, связанный с вашей учетной записью, перед доступом к сервису.

Большинство стриминговых сервисов работают через веб-браузер. Если вы используете компьютер, попробуйте открыть сервис в браузере вместо его официального приложения. Для мобильных и стриминговых устройств установите приложение сервиса.

Также на вашем устройстве должны быть установлены:

Инструкции по настройке приложения и расширения ExpressVPN для вашего устройства приведены в следующем разделе.

Нужна помощь? Обратитесь в службу поддержки ExpressVPN.

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Как получить доступ к стриминговому сервису

Следуйте инструкциям для вашего устройства.

Windows или Mac

  1. Скачайте и установите приложение ExpressVPN:
  2. Скачайте и установите расширение ExpressVPN для браузера.
  3. В приложении нажмите Значок «Еще»..
  4. Подключитесь к VPN-серверу в стране, из которой вы хотите смотреть контент. Если доступно несколько серверов в одной стране, выберите ближайший к вашему местоположению.
  5. Проверьте свой IP-адрес и выполните проверку утечки DNS, чтобы убедиться, что вы подключены к VPN.
  6. Откройте стриминговый сервис.
Нужна помощь? Обратитесь в службу поддержки ExpressVPN.

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iOS или Android

  1. Скачайте и установите приложение ExpressVPN:
  2. В приложении нажмите Значок «Еще»..
  3. Подключитесь к VPN-серверу в нужной стране. Если есть несколько серверов в одной стране, выберите ближайший к вам.
  4. Проверьте свой IP-адрес и выполните проверку утечки DNS, чтобы убедиться, что вы подключены к VPN.
  5. Откройте стриминговый сервис.
Нужна помощь? Обратитесь в службу поддержки ExpressVPN.

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Linux

  1. Скачайте и настройте приложение ExpressVPN для Linux.
  2. Скачайте и настройте расширение ExpressVPN для браузера.
  3. Подключитесь к VPN-серверу в стране, из которой вы хотите смотреть контент, выполнив команду:
    expressvpn connect
    Если доступно несколько серверов в одной стране, выберите ближайший к вашему местоположению.
  4. Проверьте свой IP-адрес и выполните проверку утечки DNS, чтобы убедиться, что вы подключены к VPN.
  5. Откройте стриминговый сервис.
Нужна помощь? Обратитесь в службу поддержки ExpressVPN.

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Стриминговые устройства или Smart TV

Приложение ExpressVPN совместимо с некоторыми стриминговыми устройствами, поддерживающими VPN-приложения:

Если у вас есть одно из этих устройств:

  1. Скачайте и настройте приложение ExpressVPN в магазине приложений вашего устройства:
  2. В приложении выберите Значок «Еще»..
  3. Подключитесь к VPN-серверу в нужной стране. Если доступно несколько серверов в одной стране, выберите ближайший к вам.
  4. Проверьте свой IP-адрес и выполните тест утечки DNS, чтобы убедиться, что вы подключены к VPN.
  5. Откройте стриминговый сервис.

Если у вас нет совместимого устройства или Smart TV с поддержкой VPN:

  1. Настройте VPN-подключение с помощью:
  2. Подключитесь к VPN-серверу в нужной стране.
  3. Проверьте свой IP-адрес и выполните проверку утечки DNS, чтобы убедиться, что VPN работает корректно.
  4. Откройте стриминговый сервис.

Вы также можете настроить MediaStreamer для доступа к определенным сервисам.

Примечание. MediaStreamer не является VPN-приложением и не обеспечивает такую же защиту и конфиденциальность. MediaStreamer не имеет графического интерфейса и не позволяет изменять местоположение.

Нужна помощь? Обратитесь в службу поддержки ExpressVPN.

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ExpressVPN для роутеров

Важно! ExpressVPN для роутеров поддерживает совместимые маршрутизаторы Asus, Linksys и Netgear.

Вы можете настроить ExpressVPN на роутере и подключить к нему свои устройства для стриминга.

  1. Скачайте и настройте ExpressVPN для роутеров.
  2. Подключитесь к VPN-серверу в нужной стране.
  3. Проверьте свой IP-адрес и выполните проверку утечки DNS, чтобы убедиться, что VPN работает корректно.
  4. Подключите свое устройство к роутеру с ExpressVPN.
  5. Откройте стриминговый сервис.
Нужна помощь? Обратитесь в службу поддержки ExpressVPN.

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Кастинг и зеркалирование

Кастинг и зеркалирование — это беспроводные технологии, которые позволяют транслировать контент с вашего устройства на стриминговое устройство или Smart TV.

Чтобы использовать кастинг или зеркалирование при подключении к VPN, следуйте инструкциям для:

Нужна помощь? Обратитесь в службу поддержки ExpressVPN.

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Устранение неполадок со стримингом

Если у вас возникли проблемы с работой ExpressVPN при просмотре Netflix, Hulu или других стриминговых сервисов, ознакомьтесь с этими руководствами:

Важно!  Если у вас все еще возникают проблемы с ExpressVPN при просмотре Netflix, Hulu или других стриминговых сервисов, либо ваша проблема не указана в этих руководствах, обратитесь в службу поддержки ExpressVPN.

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