Cihazınız için VPN'e veya DNS'e mi ihtiyacınız var? Hemen ExpressVPN Edinin

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Bu eğitim size Xbox Series X veya Xbox One’ınızda MediaStreamer’ı nasıl kuracağınızı gösterecektir.

MediaStreamer, yayın deneyiminizi geliştirmek için tasarlanmış bir DNS hizmetidir. Xbox, VPN’i yerleşik olarak desteklemediğinden, MediaStreamer’ı akış için alternatif olarak kullanabilirsiniz.

Not: MediaStreamer bir VPN değildir ve bir VPN‘in gizlilik ve güvenlik avantajlarını sunmaz. MediaStreamer’ın grafik kullanıcı arayüzü yoktur. MediaStreamer ile konum değiştiremezsiniz.

Başlamadan önce ihtiyacınız olacaklar:

Bir ExpressVPN aboneliği

Xbox’ınızdaki akış uygulaması (Belirli akış uygulamaları yalnızca belirli bölgelerde mevcuttur. Bunları indirmek için akış hizmeti hesabınızın bölgesini değiştirmeniz gerekecektir.)

Akış uygulaması için aktif bir abonelik

1. ExpressVPN web sitesinde IP adresinizi kaydedin

ExpressVPN DNS ayarları sayfasına gidin. İstendiğinde, ExpressVPN kimlik bilgilerinizi girin ve Giriş Yap butonuna tıklayın.

Doğrulama kodunu girin e-postanıza gönderilen.

IP adresi kaydı altında, IP adresimi Kaydet butonuna tıklayın. IP adresinizin yanında zaten “kayıtlı” yazıyorsa, bu seçeneği tekrar seçmenize gerek yoktur.

IP adresimi otomatik olarak kaydet seçeneğini etkinleştirin. Bu tavsiye edilir çünkü IP adresinizdeki değişiklikleri otomatik olarak izler.

IP adresimi otomatik olarak kaydet seçeneğini etkinleştirdikten sonra, kayıtlı IP adresinizi güncel tutmak için ExpressVPN web sitesinde hesabınıza periyodik olarak giriş yaptığınızdan emin olun. Alternatif olarak, Xbox’ınızla aynı ağa bağlıyken ExpressVPN uygulamasını (herhangi bir cihazda) kullanabilirsiniz. Bu işlemler, ağınızdaki cihazların MediaStreamer’a erişimini sürdürmelerini sağlar.

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2. MediaStreamer sunucu IP adresinizi alın

ExpressVPN kurulum sayfasına gidin. İstendiğinde, ExpressVPN kimlik bilgilerinizi girin ve Giriş Yap butonuna tıklayın.

Doğrulama kodunu girin e-postanıza gönderilen.

Sağda, MediaStreamer DNS sunucu IP adresini bulacaksınız.

Bu tarayıcı penceresini açık tutun. Bu yapılandırma için daha sonra bu bilgilere ihtiyacınız olacak.

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3. Xbox Series X veya Xbox One’ınızdaki DNS sunucularını yapılandırın

Ana menüden Ayarlar‘a gidin.

Genel sekmesinde Ağ ayarları‘nı seçin.

Gelişmiş ayarlar‘ı seçin.

DNS ayarları‘nı seçin.

MANUEL‘i seçin.

Birincil IPv4 DNS için, önceden bulduğunuz ilk MediaStreamer IP adresini girin.

Devam etmek için kontrolcünüzdeki menü düğmesine (≡) basın.

İkincil IPv4 DNS için, önceden bulduğunuz aynı MediaStreamer IP adresini girin.

Devam etmek için kontrolcünüzdeki menü düğmesine (≡) basın.

Ağ ayarlarınızı gösteren bir ekran göreceksiniz. Ayarlarınızı kaydetmek için kontrolcünüzdeki (B) düğmesine basın.

Ardından, “Her şey yolunda” diyen bir ekran göreceksiniz.

Tebrikler! Kurulum tamamlandı. Artık Xbox’ınızda MediaStreamer’a erişiminiz var.

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DNS ayarlarını geri yükleyin

Ana menünüzden Ayarlar > Ağ ayarları > Gelişmiş ayarlar > DNS ayarları yolunu izleyin. OTOMATİK‘i seçin.

Ayarlarınızı kaydetmek için kontrolcünüzdeki (B) düğmesine basın.

Ardından, “Her şey yolunda” diyen bir ekran göreceksiniz. DNS ayarlarınızı şimdi geri yüklediniz.

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