Cihazınız için VPN'e veya DNS'e mi ihtiyacınız var? Hemen ExpressVPN Edinin

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Bu eğitim size Xbox 360’ınızda MediaStreamer’ı nasıl kuracağınızı gösterecektir.

MediaStreamer, yayın deneyiminizi geliştirmek için tasarlanmış bir DNS hizmetidir. Cihazınız VPN’i yerleşik olarak desteklemiyorsa, MediaStreamer yayın için harika bir alternatiftir.

MediaStreamer’ı sorunsuz kullanmak için IP adresinizi ExpressVPN web sitesinde kaydetmelisiniz. Bu, ExpressVPN’in IP adresinizi tanımasını ve cihazınıza MediaStreamer erişimi sağlamasını mümkün kılar.

Not: MediaStreamer bir VPN değildir ve bir VPN‘in gizlilik ve güvenlik avantajlarını sunmaz. MediaStreamer ile konum değiştiremezsiniz.

Henüz kullanıcı değil misiniz? ExpressVPN’i Xbox için neden edinmeniz gerektiğini okuyun.

1. ExpressVPN web sitesinde IP adresinizi kaydedin

ExpressVPN DNS ayarları sayfasına gidin. İstendiğinde, ExpressVPN kimlik bilgilerinizi girin ve Giriş Yap seçeneğini seçin.

Doğrulama kodunu girin e-postanıza gönderilen.

IP adresi kaydı altında, IP adresimi Kaydet seçeneğini seçin. IP adresinizin yanında zaten “kayıtlı” yazıyorsa, bu seçeneği tekrar seçmenize gerek yoktur.

IP adresimi otomatik olarak kaydet seçeneğini etkinleştirin. Bu tavsiye edilir çünkü IP adresinizdeki değişiklikleri otomatik olarak izler.

Bu özelliği etkinleştirdiğinizde, Xbox 360’ınız ile aynı ağdayken ExpressVPN web sitesinde hesabınıza giriş yaptığınızda veya herhangi bir ExpressVPN uygulaması kullandığınızda kayıtlı IP adresiniz otomatik olarak güncellenir. Bu, ağınızdaki tüm cihazlarda MediaStreamer’a sürekli erişim sağlar.

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2. MediaStreamer sunucu IP adresinizi alın

ExpressVPN kurulum sayfasına gidin. İstendiğinde, ExpressVPN kimlik bilgilerinizi girin ve Giriş Yap seçeneğini seçin.

Doğrulama kodunu girin e-postanıza gönderilen.

Sağda, MediaStreamer DNS sunucu IP adresini bulacaksınız.

Bu tarayıcı penceresini açık tutun. Bu yapılandırma için daha sonra bu bilgilere ihtiyacınız olacak.

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3. Xbox 360’ınızdaki DNS sunucularını yapılandırın

Xbox’ın ana menüsünden ayarlar‘a gidin.

Sistem‘i seçin.

Ağ Ayarları‘nı seçin.

Xbox 360’ınızın internete nasıl bağlı olduğunu seçin.

LAN kablosu üzerinden internete bağlıysa, Kablolu Ağ seçeneğini seçin.

seçeneğini seçin. Wi-Fi üzerinden internete bağlıysa, Wi-Fi ağının adını seçin.

Ağ Yapılandır‘ı seçin.

Temel Ayarlar sekmesi altında, DNS Ayarları‘nı seçin.

Manuel‘i seçin.

Birincil DNS Sunucusu‘nu seçin.

daha önce bulduğunuz MediaStreamer IP adresini girin, ardından Tamam seçeneğini seçin.

İkincil DNS Sunucusu‘nu seçin.

daha önce bulduğunuz aynı MediaStreamer IP adresini girin, ardından Tamam seçeneğini seçin.

Tamam‘ı seçin.

Sağda girdiğiniz MediaStreamer IP adreslerini göreceksiniz.

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4. Xbox 360’ınızı yeniden başlatın

Ayarların etkili olması için Xbox 360’ınızı yeniden başlatın.

ayarlar > Kapat seçeneğini seçin.

Konsolu Kapat seçeneğini seçin.

Xbox’ınızı açın. MediaSteamer kurulum işlemini tamamladınız. Artık Xbox 360’ınızda MediaStreamer’a erişiminiz var.

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DNS ayarlarını geri yükleyin

Ana menüden, ayarlar > Sistem > Ağ Ayarları bölümüne gidin.

Xbox’ınızın internete nasıl bağlı olduğunu seçin. DNS ayarları > Otomatik seçeneğini seçin.

DNS ayarlarınızı şimdi geri yüklediniz.

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