Slik bruker du ExpressVPN for gaming

ExpressVPN tilbyr apper som lett å bruke for å forbedre gaming på en rekke store plattformer, herunder Windows, Android, Mac og iOS. Eller prøv ExpressVPN-app for kompatible utere, som lar deg sikre alle enheter på nettverket ditt, inkludert spillkonsoller som for eksempel PlayStation og Xbox som ikke kan installere et VPN direkte.

Hvis du bruker en spillkonsoll for video på forespørsel eller direkte, så kan ExpressVPNs medfølgende MediaStreamer-tjeneste hjelpe deg med å låse opp hva du vil uten bufring, men den gir ikke personvern og andre fordeler i et VPN.

Bruk et VPN for alle de mest populære spillene

Få mer glede av å spille favorittspillene dine med ExpressVPN, som beskytter mot DDoS-angrep og redusert ping. Det fungerer på datamaskiner, smarttelefoner, nettbrett og spillkonsoller (via appen for rutere), slik at du uten problem kan spille Minecraft, Rain City, Fortnite, Mobile Legends: Bang Bang, og PUBG på alle enheter.

Hvordan reduserer et VPN ping?

Kortere tilkoblingsruter mellom deg og spillservere kan redusere ventetid og generell forsinkelse. Dette betyr at datapakker kan bevege seg raskere mellom datamaskinen din og spillserveren, noe som reduserer merkbare forsinkelser mellom dine handlinger og det som skjer i spillet – hvilket er en fordel for deg. Tilkobling til VPN-serveren som er nærmest spillserveren gir vanligvis de beste resultatene.