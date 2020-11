Hva er delt tunnelering på et VPN?

Trenger jeg delt tunnelering?

Et grunnleggende VPN ruter all datatrafikken din gjennom en kryptert tunnel for å beskytte dataene dine mot hackere og tredjepartssnokere.

Hvis VPN-et ditt ikke støtter delt tunnelering kan du støte på situasjoner der

du ikke kan få tilgang til eksterne og lokale nettjenester samtidig

det å sende all data gjennom VPN-et bruker opp båndbredden din

du ikke kan få tilgang til LAN-enheter mens du er tilkoblet VPN-et

Med et VPN som har delt tunnelering kan du