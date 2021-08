Skaff deg det beste VPN-et for å spille Minecraft

Abonner på ExpressVPN og last ned apper for din foretrukne spillenhet – Windows, Mac, Linux, Android, iOS eller Raspberry Pi. For spillkonsoller som PlayStation, Xbox, Switch og Wii U, kan du bruke ExpressVPNs app for rutere. Ikke klar for en VPN-ruter? Din Windows- eller Mac-datamaskin kan brukes som en «virtuell ruter» i stedet.

I tillegg til å holde dataene og filene dine trygge i et kryptert nettverk, beskytter ExpressVPN deg også mot potensielle DDoS -angrep (distribuert denial of service) mens du spiller. Du kan også bruke vår VPN til å senke pingtiden mellom ulike spillservere ved å koble til steder som er nærmere nettverksverter.

Hvis Internettleverandøren din bevisst struper visse typer nettverkstrafikk, kan et VPN omgå disse begrensningene og gjenopprette nettverkshastigheten din til standardnivået. I noen tilfeller har brukere til og med opplevd å få raskere spillhastigheter.