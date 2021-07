Skaff deg det beste gaming-VPN-et for Amazon Luna

Den laveste anbefalte internetthastigheten for å strømme spill på Luna er 10 MB/s. VPN-tjenester legger et krypteringslag til internettilkoblingen din som potensielt kan sakke ned internetthastigheten din. Med det sagt, har ExpressVPN et ultraraskt, kontinuerlig optimalisert nettverk, så du vil sannsynligvis ikke merke stor forskjell.

Hvis internettleverandøren din er kjent for å strupe gamingen din på nett, kan bruk av et VPN for å spille spill på Amazon Luna faktisk gjøre tilkoblingen din raskere. Videre tilbyr et VPN fordelen av redusert ping (les mer nedenfor).