Skaff deg det beste VPN-et for spilling på Google Stadia

Priser og spill på Google Stadia

Google har annonsert to ulike abonnementer. Et grunnleggende Stadia-abonnement, tilgjengelig i 2020, vil være gratis, man brukerne må forsatt betale for hvert spill. For Stadia Pro, tilgjengelig nå, koster abonnementet 99 kr i måneden, med en ekstra kostnad for å kjøpe hvert spill. Stadia Pro tilbyr høyere kvalitet på lyd og bilde når det strømmes over Chromecast Ultra.

De som vil spille under den initielle utgivelseperioden, må imidlertid kjøpe en Premiere Edition-pakke for 1 299 kr som inkluderer en Chromecast Ultra, en kontroller og tre måneder Stadia Pro-tjeneste. Det er usikkert når spillere vil kunne få tilgang til Google Stadia uten å betale for Premiere Edition.

Google Stadia legger raskt til på listen over spill, som allerede inkluderer mange titler, sånn som Red Dead Redemption 2, Rise of the Tomb Raider, Metro Exodus og Assassin’s Creed Odyssey.