Hva er Network Lock?

Hvordan fungerer en VPN-nettbryter?

Hvis VPN-tilkoblingen din noen gang blir forstyrret, vil Network Lock umiddelbart stoppe trafikken fra å gå inn eller ut av enheten din. Ved å utsette all nettaktivitet, forhindrer Network Lock den personlige informasjonen din fra å bli eksponert for internettleverandøren din, eller andre nysgjerrige blikk.

Network Lock betyr at du aldri trenger å bekymre deg for at en dårlig internettilkobling skal kompromittere sikkerheten og personvernet ditt. Ikke en gang for et øyeblikk.