ExpressVPN har raske servere i mange land i Asia-Stillehavsregionen, men den beste for dine behov avhenger av mange faktorer. Hvis du er i tvil, kan du bruke lokasjonen som er nærmest deg, eller la ExpressVPN automatisk velge den beste serverlokasjonen for nettverket ditt ved å bruke Smartlokasjon.

Det er enkelt å skaffe deg et VPN for Asia:

ThreeNow tilbyr et bredt utvalg av manus og reality-innhold fra Three, Bravo, Choice TV og HGTV, The Edge TV og Breeze TV.

TVNZ+ tilbyr et bredt utvalg innhold fra New Zealand og Australia, inkludert reality-TV, dramaserier og filmer.

9Now er en gratis streømmeplattform i Nine Network som tilbyr et bredt spekter av programmer fra Channel 9, 9Gem, 9Go!, 9Life og 9Rush.

Hvis du trenger hjelp til å velge den beste VPN-plasseringen for et spesifikt nettsted eller tjeneste, kontakt ExpressVPN Support.

Hvis du trenger en IP-adresse for et spesifikt land i Asia-Stillehavsregionen, kan du bare velge det landet i ExpressVPN-appen når du kobler til VPN. Nettaktiviteten din vil nå se ut til å komme fra den valgte lokasjonen.

